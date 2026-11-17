Prezident Petr Pavel v úterý dopoledne dorazil na Národní třídu, kde se vyjádřil i k nedělní demonstraci proti Babišově vládě. Premiér a ministři by podle hlavy státu měli minimálně naslouchat lidem, kteří o víkendu přišli vyjádřit svůj názor.
Pavel naznačil, že uvažoval o účasti na nedělní demonstraci na podporu veřejnoprávních médií na Letenské pláni v Praze. "Chuť asi byla, ale jsem si vědom toho, že by moje přítomnost byla spíše rozbuškou než vyjádřením názoru, takže jsem to velice pozorně sledoval z domova," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.
"Dělal jsem si i mentální poznámky všeho, co tam zaznělo, a myslím si, že je opravdu naší vizitkou, že dokážeme i takhle velké vyjádření protestu udržet v takto kultivovaných hranicích," konstatoval prezident.
Hlava státu naznačila, že některé návrhy spolku Milion chvilek pro demokracii narazí na realitu. "Andrej Babiš nemá pravomoc odvolat předsedu Poslanecké sněmovny. Na druhou stranu tím lidé vyjadřují určitý postoj ke způsobu výkonu funkce předsedy Poslanecké sněmovny, případně ke způsobu řízení ministerstva obrany," podotkl Pavel.
"Myslím si, že je naprosto legitimní, aby se tím vláda zabývala, protože je to odrazem reputace celé vlády. Když mluvím s premiérem i s jednotlivými ministry, tak se je snažím přimět k tomu, aby těmto názorům věnovali pozornost, protože se odrážejí i na politických preferencích a na tom, jak bude celá vláda hodnocena," dodal prezident.
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před sedmatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
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Petr Pavel , Milion chvilek pro demokracii , Vláda ČR , demonstrace na Letné (21.3.2026)
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Zdroj: Libor Novák