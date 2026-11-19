Česko bude aktivně předcházet hrozbě narůstající rezistence obyvatel i zvířat vůči působení antibiotik. Počítá s tím nová strategie Národního antibiotického programu pro období 2026 až 2032, kterou dnes schválila Babišova vláda. Kabinet projednal také novou systemizaci pracovních míst státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, která bude platit od 1. ledna 2027, a jmenoval ředitele nově vznikajícího Úřadu rozvoje území České republiky.
Úřad rozvoje území České republiky, který od 1. ledna 2027 nahradí dosavadní Dopravní a energetický stavební úřad, povede dosavadní předseda končícího úřadu Martin Kozák.
"Je to krok v kontextu nového stavebního zákona. Pan Kozák je jmenován od 1. ledna na dobu šesti let. Bude ředitelem nového centrálního stavebního úřadu, který bude vydávat to jedno a jediné důležité razítko, aby lidé nemuseli obíhat desítky úřadů, díky čemuž se nebude čekat na stavební povolení roky, ale mělo by být vyřízené za třicet dnů," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).
Vláda schválila systemizaci pracovních míst státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech od 1. ledna 2027. Počty systemizovaných míst pro úředníky se meziročně sníží o 634 míst. "Myslím si, že je potřeba ze strany ministrů tomu věnovat ještě větší pozornost, protože my jsme se zavázali šetřit. Nicméně když porovnám stav úředníků k 1. lednu 2022 se stavem, jaký bude 1. ledna 2027, tak je tam snížení o 4 362 funkčních míst," konstatoval předseda vlády.
Vláda projednala také novou strategii Národního antibiotického programu České republiky do roku 2032. Cílem navržených opatření, která budou rozpracována ve tříletém akčním plánu, je zajistit dlouhodobou, dostupnou, účinnou, bezpečnou a nákladově efektivní antibiotickou léčbu pacientů s infekčními onemocněními a přijmout opatření, která jak v oblasti humánní, tak i veterinární medicíny povedou ke snižování účinnosti antibiotik. Nadužívání antibiotik je celosvětově jedním z velkých problémů současné medicíny a strategie má v sedmi klíčových oblastech pomoci tento problém v Česku řešit.
Kabinet schválil také tři nařízení vlády, kterými upravuje pro civilní zaměstnance, vojáky a příslušníky ozbrojených sborů ČR náhrady za ztrátu příjmu po pracovním (služebním) úrazu nebo nemoci z povolání a také náhradu pro pozůstalé po případných obětech. Podle platných zákonů se tyto náhrady zvyšují od 1. ledna pro všechny sektory shodně, a to ve stejné výši, v jaké se ke stejnému datu zvyšují procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. Pro příští rok se tedy průměrné příjmy, do kterých se náhrady poškozeným a pozůstalým doplácejí, zvýší o 0,2 procenta a 270 korun.
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Vláda ČR , Andrej Babiš , antibiotika , Zdravotnictví , Stavebnictví , Státní správa
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