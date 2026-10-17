Češi mají poslední šanci ovlivnit složení Senátu. Druhé kolo voleb pokračuje

Česko se dnes dozví jména všech nově zvolených členů horní parlamentní komory. Od 8 hodin pokračuje ve 22 obvodech druhé kolo senátních voleb. Lidé mohou odevzdat hlas až do 14:00, kdy se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů.
Lidé mohli ve více než dvou desítkách obvodů hlasovat již v pátek od 14 do 22 hodin. Na noc se volební místnosti uzavřely, aby se v sobotu ráno opět zpřístupnily. Lidé si ve všech dotčených obvodech vybírají ze dvou kandidátů, kteří postoupili z prvního kola, které se konalo minulý týden souběžně s komunálními volbami.
Hned v prvním kole získali přes 50 procent hlasů a stali se senátory Tomáš Fiala (Naše Česko) za obvod Strakonice, Zbyněk Linhart (STAN) za obvod Děčín, Jan Sobotka (STAN) za obvod Trutnov, Jan Grulich (TOP 09) za obvod Rychnov nad Kněžnou a Jan Grolich (KDU-ČSL) za obvod Vyškov.
Volby pokračují ve 22 obvodech. V Chebu soupeří obhajující senátor Miroslav Plevný (STAN) se Sandrou Tsoukernik (ANO). Na Lounsku je vyzyvatelem senátora Ivo Trešla (STAN) podnikatel Jaroslav Mikoláš (ANO). V Plzni se novým členem horní komory parlamentu stane Karel Řehka (STAN), anebo Lucie Kantorová (ANO).
Na Pelhřimovsku se utkávají Ladislav Med (ODS) a Michal Kozár (ANO). V Příbrami postoupili do druhého kola Petr Štěpánek (STAN) a Barbora Daňhová (ANO). Na Praze 5 se střetává obhajující Václav Láska (SEN 21) s Radkem Sáblíkem (ODS). Na Praze 9 se o voličské hlasy ucházejí David Smoljak (STAN) a Dagmar Pecková (ODS).
V Praze 1 pokračují volby soubojem Jiřího Padevěta (STAN) a Jana Čižinského (Praha sobě). V Kladně se rozhodne mezi Adélou Šípovou (Piráti) a Petrem Patákem (ODS). Na Českolipsku se Jitka Volfová (ANO) pokouší porazit hejtmana Martina Půtu (STAN). Kolínsko bude zastupovat Michael Kašpar (STAN), anebo Andrea Brzobohatá (ANO).
V Hradci Králové soupeří exministr Martin Dvořák (STAN) a podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (ODS). Ve Žďáru nad Sázavou se utkávají Michal Šmarda (Volt) a Josef Klement (KDU-ČSL). Ve Znojmě se obhajující Tomáš Třetina (TOP 09) snaží porazit Jiřího Kyněru (ANO). V Brně se rozhodne mezi Zdeňkem Papouškem (ODS) a Karlem Zitterbartem (STAN).
Na Přerovsku pokračuje těsný souboj Jakuba Navaříka (ODS) a Petra Vrány (ANO). V Litovli obhajuje mandát Marek Ošťádal (24/7) proti Martinu Škurkovi (ANO). Ve Frýdku-Místku se střetávají Helena Pešatová (STAN) a Petr Korč (NMFM). Ostravu bude zastupovat buď Ondřej Šimečka (ODS), anebo Lucie Baránková Vilamová (ANO).
V Karviné postoupili Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík (OK). Ve Zlíně obhajuje křeslo Tomáš Goláň (ODS) v souboji s Ivem Miláčkem (STAN). V obvodu Uherské Hradiště je favoritem Josef Bazala (KDU-ČSL), jehož soupeřem je Jiří Vašica (ANO).
Zvolení senátoři se na šest let stanou členy horní komory parlamentu, která sídlí ve Valdštejnském paláci na pražské Malé Straně.
Související
V Česku začalo druhé kolo senátních voleb
ANO by vyhrálo volby navzdory poklesu obliby u občanů. STAN utíká ODS
Aktuálně se děje
před 1 minutou
Rusko poprvé reagovalo na Trumpovo rozhodnutí pozastavit nové sankce
před 48 minutami
V Evropě se dá lyžovat už v říjnu. Alpská sezóna začíná, počasí tolik nepřeje
před 1 hodinou
Zemřel známý fejetonista Rudolf Křesťan
před 2 hodinami
Trump zablokoval část nových protiruských sankcí. Udělal to prý v zájmu USA
před 3 hodinami
Češi mají poslední šanci ovlivnit složení Senátu. Druhé kolo voleb pokračuje
před 4 hodinami
Počasí o víkendu oteplení nepřinese, místy naopak zaprší
včera
Zachariová přiznala, že advokátní zkoušky nikdy nesložila. Trump ji vyhodil
včera
Trump odmítl, že by on či Musk Ukrajině vypnuli Starshield
včera
Zelenskyj si na summitu EU rýpnul do Trumpa. Evropské státníky označil za "skutečné lídry"
včera
Atlantic: Ukrajina spustí novou operaci, proti ruským letištím pošle drony naváděné AI
včera
VIDEO: Tesla představila v dechberoucí ukázce první létající automobil
včera
Starshield platíme, tak zrušte jeho omezení Ukrajině, vyzvalo Německo
včera
EU nehodlá zrušit žádné protiruské sankce, dokud Moskva neukončí válku, varuje von der Leyenová
včera
Příkaz k omezení vojenského satelitního systému Starshield přišel přímo z Bílého domu
včera
V Česku začalo druhé kolo senátních voleb
včera
NYT: Ruský plán počítá s porážkou Ukrajiny ještě před letošní zimou
včera
Babiš: Trump svou dohodou s Putinem zradil Evropu
včera
Nejsem fanouškem Zelenského, jednat s ním je horší než s Putinem, prohlásil Trump
včera
Trump je buď užitečný idiot, nebo cíleně oslabuje Evropu, prohlásil kandidát na francouzského prezidenta
včera
Kdo to platil a kolik to stálo? Pavel poskytl detaily o své dovolené v Maroku i letu k volbám
Prezident republiky Petr Pavel zveřejnil podrobnosti a finanční náklady své nedávné soukromé cesty do Maroka, která v uplynulých dnech rozproudila veřejnou debatu. Reagoval tak na otázky týkající se organizace a financování jeho pobytu a dopravy. Hlava státu v prohlášení důrazně zdůraznila, že se jednalo výhradně o soukromou dovolenou.
Zdroj: Libor Novák