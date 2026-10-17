Češi mají poslední šanci ovlivnit složení Senátu. Druhé kolo voleb pokračuje

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. října 2026 8:25

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Martin Huf / INCORP images

Česko se dnes dozví jména všech nově zvolených členů horní parlamentní komory. Od 8 hodin pokračuje ve 22 obvodech druhé kolo senátních voleb. Lidé mohou odevzdat hlas až do 14:00, kdy se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. 

Lidé mohli ve více než dvou desítkách obvodů hlasovat již v pátek od 14 do 22 hodin. Na noc se volební místnosti uzavřely, aby se v sobotu ráno opět zpřístupnily. Lidé si ve všech dotčených obvodech vybírají ze dvou kandidátů, kteří postoupili z prvního kola, které se konalo minulý týden souběžně s komunálními volbami.

Hned v prvním kole získali přes 50 procent hlasů a stali se senátory Tomáš Fiala (Naše Česko) za obvod Strakonice, Zbyněk Linhart (STAN) za obvod Děčín, Jan Sobotka (STAN) za obvod Trutnov, Jan Grulich (TOP 09) za obvod Rychnov nad Kněžnou a Jan Grolich (KDU-ČSL) za obvod Vyškov. 

Volby pokračují ve 22 obvodech. V Chebu soupeří obhajující senátor Miroslav Plevný (STAN) se Sandrou Tsoukernik (ANO). Na Lounsku je vyzyvatelem senátora Ivo Trešla (STAN) podnikatel Jaroslav Mikoláš (ANO). V Plzni se novým členem horní komory parlamentu stane Karel Řehka (STAN), anebo Lucie Kantorová (ANO). 

Na Pelhřimovsku se utkávají Ladislav Med (ODS) a Michal Kozár (ANO). V Příbrami postoupili do druhého kola Petr Štěpánek (STAN) a Barbora Daňhová (ANO). Na Praze 5 se střetává obhajující Václav Láska (SEN 21) s Radkem Sáblíkem (ODS). Na Praze 9 se o voličské hlasy ucházejí David Smoljak (STAN) a Dagmar Pecková (ODS). 

V Praze 1 pokračují volby soubojem Jiřího Padevěta (STAN) a Jana Čižinského (Praha sobě). V Kladně se rozhodne mezi Adélou Šípovou (Piráti) a Petrem Patákem (ODS). Na Českolipsku se Jitka Volfová (ANO) pokouší porazit hejtmana Martina Půtu (STAN). Kolínsko bude zastupovat Michael Kašpar (STAN), anebo Andrea Brzobohatá (ANO).

V Hradci Králové soupeří exministr Martin Dvořák (STAN) a podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (ODS). Ve Žďáru nad Sázavou se utkávají Michal Šmarda (Volt) a Josef Klement (KDU-ČSL). Ve Znojmě se obhajující Tomáš Třetina (TOP 09) snaží porazit Jiřího Kyněru (ANO). V Brně se rozhodne mezi Zdeňkem Papouškem (ODS) a Karlem Zitterbartem (STAN).

Na Přerovsku pokračuje těsný souboj Jakuba Navaříka (ODS) a Petra Vrány (ANO). V Litovli obhajuje mandát Marek Ošťádal (24/7) proti Martinu Škurkovi (ANO). Ve Frýdku-Místku se střetávají Helena Pešatová (STAN) a Petr Korč (NMFM). Ostravu bude zastupovat buď Ondřej Šimečka (ODS), anebo Lucie Baránková Vilamová (ANO).

V Karviné postoupili Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík (OK). Ve Zlíně obhajuje křeslo Tomáš Goláň (ODS) v souboji s Ivem Miláčkem (STAN). V obvodu Uherské Hradiště je favoritem Josef Bazala (KDU-ČSL), jehož soupeřem je Jiří Vašica (ANO).

Zvolení senátoři se na šest let stanou členy horní komory parlamentu, která sídlí ve Valdštejnském paláci na pražské Malé Straně.  

včera

V Česku začalo druhé kolo senátních voleb

Související

Volby, ilustrační foto

V Česku začalo druhé kolo senátních voleb

V Česku dnes úderem čtrnácté hodiny začalo druhé kolo senátních voleb, v němž voliči ve dvaceti dvou zbývajících volebních obvodech rozhodují o konečném složení horní komory parlamentu. Volební místnosti jsou pro veřejnost otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a následně v sobotu od 8 do 14 hodin, přičemž občané mohou využít svého práva po předložení platného dokladu totožnosti.
Volby, ilustrační fotografie.

ANO by vyhrálo volby navzdory poklesu obliby u občanů. STAN utíká ODS

Česko má za sebou komunální a první kolo senátních voleb, jenže ve volbách do Poslanecké sněmovny by se někteří voliči mohli zachovat jinak. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora však spadla pod 30 procent. V dolní parlamentní komoře by zasedlo šest uskupení. 

Více souvisejících

volby Senát ČR

Aktuálně se děje

před 1 minutou

před 48 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Déšť

Počasí o víkendu oteplení nepřinese, místy naopak zaprší

Víkendové počasí v České republice přinese změnu rázu oblohy a postupný přechod od zatažené oblohy k postupnému projasňování. Zatímco sobotní den poznamená velká oblačnost a na západě také déšť, neděle nabídne sice chladnější rána, ale s postupným ubýváním mraků a nadějnějšími výhledy na slunečnější oblohu.

včera

Katie Zachariová

Zachariová přiznala, že advokátní zkoušky nikdy nesložila. Trump ji vyhodil

Americký prezident Donald Trump odvolal z funkce tiskovou mluvčí Bílého domu Katie Zachariovou, čímž ukončil její pouhých pět dní trvající působení na pozici hlavní prezidentské mluvčí. K tomuto radikálnímu kroku došlo po týdnu poznamenaném ostrým mediálním tlakem, debatami o jejích kvalifikacích a vlnou kritiky, která se na novou představitelku administrativy snesla.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump odmítl, že by on či Musk Ukrajině vypnuli Starshield

Americký prezident Donald Trump odmítl, že by on či šéf společnosti SpaceX Elon Musk měli jakoukoliv odpovědnost za omezení přístupu ukrajinské armády k satelitní síti Starlink. Zahraniční zpravodajské zdroje přitom už dříve s odvoláním na vládní činitele potvrdily, že pokyn k přechodnému utlumení vojenské verze systému Starshield vzešel přímo z nitra Bílého domu.

včera

včera

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Atlantic: Ukrajina spustí novou operaci, proti ruským letištím pošle drony naváděné AI

Ukrajina se připravuje na eskalaci své kampaně proti ruským letištím a plánuje nasazení dronů naváděných umělou inteligencí. Tyto pokročilé stroje jsou schopné efektivně obcházet nepřátelskou protivzdušnou obranu a přímo zasahovat leteckou infrastrukturu. Podle informací amerického magazínu The Atlantic přichází tento krok v době hlubokého napětí ve vztazích s Washingtonem.

včera

Tesla Roadster 2

VIDEO: Tesla představila v dechberoucí ukázce první létající automobil

Americká automobilka Tesla představila svůj nejnovější model nazvaný Roadster 2, který podle slov jejího šéfa Elona Muska představuje vůbec první létající auto na světě. Nové sportovní vozidlo využívá pokročilou technologii z vesmírné společnosti SpaceX, díky níž dokáže létat podobně jako raketa. Prezentace tohoto netradičního modelu proběhla v prostorách vývojového a testovacího zařízení SpaceX v Texasu.

včera

Johann Wadephul, člen Bundestagu

Starshield platíme, tak zrušte jeho omezení Ukrajině, vyzvalo Německo

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul vystoupil v diskusním pořadu stanice ZDF Maybrit Illner s ostrou kritikou nedávného omezení satelitního internetového připojení Starlink a jeho vojenské verze Starshield na Ukrajině. Podle jeho slov musí být tato technická omezení bezodkladně zrušena, neboť spolehlivá komunikace hraje naprosto klíčovou roli v ukrajinské obraně proti ruské agresi. Wadephul v této souvislosti připomněl, že německá vláda finančně přispívá na pořízení a provoz části těchto terminálů.

včera

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU

EU nehodlá zrušit žádné protiruské sankce, dokud Moskva neukončí válku, varuje von der Leyenová

Evropská unie nehodlá zrušit žádné protiruské sankce, dokud Moskva neukončí svou vojenskou agresi proti Ukrajině. Oznámila to v pátek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před zahájením druhého dne summitu Evropské rady v Bruselu. Toto rozhodnutí zaznělo v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj osobně zúčastnil jednání unijních lídrů.

včera

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA

Příkaz k omezení vojenského satelitního systému Starshield přišel přímo z Bílého domu

Agentura Reuters zveřejnila výsledky vyšetřování, podle nichž příkaz k omezení ukrajinského vojenského satelitního systému Starshield vzešel přímo z Bílého domu. Toto opatření vážně narušilo obranu proti dronům a zkomplikovalo vojenské operace Ukrajiny v době stupňujících se ruských útoků. Rozhodnutí Washingtonu přišlo v období silného tlaku na zastavení ukrajinských útoků na ruské ropné rafinérie.

včera

Volby, ilustrační foto

V Česku začalo druhé kolo senátních voleb

V Česku dnes úderem čtrnácté hodiny začalo druhé kolo senátních voleb, v němž voliči ve dvaceti dvou zbývajících volebních obvodech rozhodují o konečném složení horní komory parlamentu. Volební místnosti jsou pro veřejnost otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a následně v sobotu od 8 do 14 hodin, přičemž občané mohou využít svého práva po předložení platného dokladu totožnosti.

včera

Su-25 ruského letectva

NYT: Ruský plán počítá s porážkou Ukrajiny ještě před letošní zimou

Válka na Ukrajině ukazuje, že je téměř nemožné přinutit zemi ke kapitulaci výhradně prostřednictvím konvenční letecké kampaně. Rusko se však přesto zdá odhodlané tento postup vyzkoušet a spoléhá na masivní útoky. Vzhledem k oslabené ukrajinské protivzdušné obraně a poničené infrastruktuře vidí Moskva příležitost, jak Ukrajinu srazit na kolena ještě před blížící se zimou, píše The New York Times.

včera

Andrej Babiš

Babiš: Trump svou dohodou s Putinem zradil Evropu

Před pátečním jednáním Evropské rady v Bruselu vystoupil premiér Andrej Babiš s ostrým hodnocením politických kroků Spojených států. Prohlásil, že americký prezident Donald Trump svou dohodou s ruským protějškem Vladimirem Putinem zradil Evropu. Současně uvedl, že Evropa se nesnaží být dostatečně aktivní v současném mezinárodním dění.

včera

Prezident Trump

Nejsem fanouškem Zelenského, jednat s ním je horší než s Putinem, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro televizi Newsmax prohlásil, že není velkým fanouškem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uvedl, že ukrajinský lídr je pro něj mnohem obtížnějším partnerem pro jednání než ruský prezident Vladimir Putin. Trump současně kritizoval rozhodnutí Kyjeva obnovit útoky na ruské ropné rafinérie.

včera

Prezident Trump

Trump je buď užitečný idiot, nebo cíleně oslabuje Evropu, prohlásil kandidát na francouzského prezidenta

Francouzský europoslanec a prezidentský kandidát Raphaël Glucksmann vystoupil na pařížském summitu serveru Politico s ostrou kritikou politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Reagoval tak na nedávné rozhodnutí USA zmírnit sankční restrikce na vývoz ruské nafty, což podle něj poškozuje zájmy evropského kontinentu. Vítěz nedávných centristických primárek zároveň představil své silně proevropské a proukrajinské postoje.

včera

Kdo to platil a kolik to stálo? Pavel poskytl detaily o své dovolené v Maroku i letu k volbám

Prezident republiky Petr Pavel zveřejnil podrobnosti a finanční náklady své nedávné soukromé cesty do Maroka, která v uplynulých dnech rozproudila veřejnou debatu. Reagoval tak na otázky týkající se organizace a financování jeho pobytu a dopravy. Hlava státu v prohlášení důrazně zdůraznila, že se jednalo výhradně o soukromou dovolenou.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy