Česko má po prvním kole 5 nových senátorů. Největší úspěch slavil STAN

Česko zná po úvodním kole letošních senátních jména první pětice zákonodárců, kteří si zajistili mandát v horní komoře Parlamentu hned v prvním pokusu díky zisku nadpoloviční většiny odevzdaných hlasů. O přízeň voličů usilovalo celkem 154 kandidátů a mandát obhajovalo 23 z 27 končících senátorů, přičemž v drtivé většině obvodů rozhodne až nadcházející druhé kolo, které se uskuteční v pátek 16. a sobotu 17. října.
V senátních volbách zaznamenal největší úspěch STAN. Za Starosty totiž uspělo všech 14 kandidátů, z čehož dva získali mandát už v prvním kole voleb. V hnutí ANO postoupilo z 24 kandidátů do druhého kola pouze 13, a ze 14 kandidátů ODS se o druhé kolo popere 9 kandidátů.
Suverénní vítězství hned v prvním kole zaznamenali předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich ve Vyškově, staronový senátor Tomáš Fiala na Strakonicku kandidující za hnutí Naše Česko, trutnovský starosta Jan Sobotka za Starosty a nezávislé, senátor a dlouhodobý obhájce školských témat Jan Grulich na Rychnovsku a děčínský senátor Zbyněk Linhart, jenž se po bok Jiřího Čunka zapsal jako málokdo, komu se podařilo obhájit mandát v prvním kole dvakrát za sebou.
Zvolení kandidáti neskrývali radost a překvapení nad silnou podporou voličů, přičemž Tomáš Fiala oznámil, že v prosinci po 24 letech skončí jako ředitel strakonické nemocnice, aby se mohl naplno věnovat práci v Senátu. Jan Sobotka označil svůj výsledek v Trutnově za malý zázrak a Jan Grulich na Rychnovsku vnímá triumf jako jasný důkaz, že lidé oceňují jeho dosavadní práci v oblasti vzdělávání a zastupování regionu.
Velmi dramatický průběh přineslo hlasování v obvodu Praha 1, kde si nakladatel a spisovatel Jiří Padevět držel nadpoloviční zisk ještě o půlnoci, avšak v pozdních nočních hodinách jeho podpora klesla těsně pod padesát procent. O křeslo v Senátu tak bude muset své síly změřit ve druhém kole s Janem Čižinským z Prahy Sobě, kterého podpořili také lidovci a zelení, čímž se v centru hlavního města rýsuje velice sledovaný souboj.
Druhé kolo přinese řadu dalších zajímavých a prestižních duelů napříč Českou republikou, mezi nimiž vyniká souboj v Plzni. Zde se o křeslo utká bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Karel Řehka nominovaný hnutím STAN s náměstkyní plzeňského primátora Lucií Kantorovou, přičemž dosavadní senátor za ODS v tomto obvodu zcela vypadl ze hry.
V Ostravě se v souboji o senátní křeslo střetne přednosta gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Ondřej Šimetka za ODS se starostkou ostravské části Poruba Lucií Baránkovou Vilamovou z hnutí ANO. Na Žďársku zase rozhodoval o postupu do druhého kola doslova jediný hlas, když dosavadní senátor Josef Klement těsně předstihl kandidáta ODS a utká se s vítězem prvního kola a bývalým šéfem sociálních demokratů Michalem Šmardou.
Volby přinesly řadu překvapení také na Pelhřimovsku, kde dosavadní senátor Jaroslav Chalupský skončil až na třetím místě za dvojicí starostů, a na Uherskohradišťsku, kde obhajující lidovecký senátor Josef Bazala těsně neuhájil zisk v prvním kole a narazí na zástupce hnutí ANO Jiřího Vašicu. Pozornost vzbudil i propad dlouholeté političky Margity Balaštíkové, která v Uherském Hradišti skončila na posledním místě.
Obyvatelé mnoha dalších regionů budou v příštím týdnu vybírat mezi zkušenými komunálními politiky a stávajícími držiteli mandátů, například na Kolínsku, kde postoupil starosta Michael Kašpar za Starosty a nezávislé proti Andree Brzobohaté za ANO. Podobně na Příbramsku obhajuje pozici senátor Petr Štěpánek, jemuž se postaví Barbora Daňhová, zatímco na Kladensku změří síly obhajující senátorka Adéla Sucharda Šípová s pedagogem Petrem Patákem.
Celková účast v jednotlivých volebních obvodech se pohybovala na standardní úrovni a ukázala, že o dění v horní komoře Parlamentu projevuje veřejnost stabilní zájem, přičemž nejúspěšnější strany těchto voleb, STAN a hnutí ANO, vyslaly do druhého kola silné zástupce. Samotné druhé kolo voleb proběhne v pátek a sobotu příští týden, kdy se definitivně rozhodne o zbývajících dvaadvaceti senátorských křeslech. Do té doby čekají postupující kandidáty intenzivní jednání o podpoře neúspěšných uchazečů a mobilizace voličů, protože právě konečná účast v rozhodujících soubojích určí finální podobu a politickou váhu horní komory pro nadcházející roky.
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Zdroj: Libor Novák