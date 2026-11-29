Petr Pavel nešetřil kritikou, když komentoval počínání ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Prezident ho označil za destruktivní, podle jeho názoru škodí České republice. Hlava státu se tak vyjádřila v televizním diskuzním pořadu Nedělní debata na obrazovkách České televize.
"V poslední době musím říct, že jeho působení vnímám spíše jako destruktivní, jako škodící České republice, než jako věc, která by nám jakkoli pomáhala," řekl Pavel na adresu ministru Zůny, jenž je v Babišově vládě nominantem hnutí SPD.
Prezident kritizuje například fakt, že náčelník armádního generálního štábu Miroslav Hlaváč opakovaně nemohl vyjet na Ukrajinu, kde by podle hlavy státu získal cenné zkušenosti. Pavel zmínil i personálie na ministerstvu obrany či snahu omezovat výdaje na obranu země.
Podle prezidenta je zřejmé, že Zůna svými kroky naplňuje představy hnutí vedeného předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou. "SPD dlouhodobě hovoří o tom, že výdaje na obranu nejsou její prioritou, že spojenecké závazky nejsou její prioritou a podpora Ukrajiny není její prioritou," konstatoval jeden z nejvyšších ústavních činitelů.
Pavel v jiném aktuálním vyjádření ocenil, že jednání s premiérem Andrejem Babišem začala být opět věcná.
"Můj přístup byl stále stejný. S vládou jsem chtěl komunikovat, takže nevidím žádnou zásadní změnu přístupu z mé strany. Ale přístup ze strany vlády, nebo alespoň premiéra a většiny ministrů, se změnil a jsem rád, že se můžeme bavit o věcech věcně, pragmaticky, i přesto, že máme odlišný postoj," uvedl prezident pro web novinky.cz.
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Petr Pavel , Jaromír Zůna (armáda ČR) , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Ministerstvo obrany Ukrajiny , Armáda České Republiky
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Zdroj: Jan Hrabě