Premiér Andrej Babiš (ANO) se zúčastnil v Bruselu mimořádného setkání Evropské rady. Hlavním tématem jednání evropských lídrů byl příští víceletý finanční rámec EU na roky 2028 - 2034. Předseda vlády ČR zdůraznil, že současný návrh víceletého finančního rámce je pro Českou republiku nepřijatelný, zejména kvůli omezení prostředků na kohezní politiku. Premiér se také zúčastnil jednání skupiny 17 států Přátelé koheze.
Předseda vlády po jednání Evropské rady zdůraznil, že aktuální návrh příštího rozpočtu EU je pro ČR nepřijatelný. "My bojujeme za to, aby Česká republika dostala maximum finančních prostředků z rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Když porovnám současný návrh rozpočtu s tím stávajícím, tak je o 11 procent nižší. To pro ČR znamená o 3,2 miliardy eur méně, než máme ve stávajícím rozpočtu. Proto nemohu souhlasit. Podle očekávání k dohodě na příštím rozpočtu nedošlo a diskuse budou pokračovat na příštím jednání Evropské rady v prosinci. O podpoře Ukrajiny jsme na začátku jednání hovořili, půjčka pro Ukrajinu ale vůbec nebyla předmětem vyjednávání," uvedl premiér Babiš.
Babiš se ve čtvrtek ráno zúčastnil také jednání skupiny 17 států Přátelé koheze, které chtějí zachovat silnou kohezní politiku a investovat do rozvoje regionů, do dálnic, železnic, nemocnic a další infrastruktury. Předseda vlády odmítl navyšování rozpočtu tzv. centrálních programů, omezování prostředků na kohezi i růst výdajů na administrativu.
"Jednou ze základních myšlenek EU je politika soudržnosti neboli koheze, tedy investice do vyrovnávání rozdílů mezi regiony. Navržený rozpočet je s tím ale v rozporu, protože prostředky na kohezi výrazně omezuje. Přitom právě z nich dlouhodobě těží Česko i ostatní členské státy. My potřebujeme dobudovat dálniční síť, investovat do zdravotnictví či posilovat konkurenceschopnost našich firem. To je koheze. A to je i naše priorita. Současný návrh rozpočtu je ale postavený tak, že programy pro členské státy, jako je ten na kohezi, jsou oslabovány. Naopak programy centrálně řízené z Bruselu, zaměřené na konkurenceschopnost a inovace, jsou nastaveny způsobem, který zvýhodňuje bohatší členské státy. V centrálně řízených programech, které se v návrhu navyšují o 325 miliard eur, dosáhne ČR v tomto období jen na 1,25 % prostředků - to je potřeba změnit a nastavit férové podmínky," uvedl premiér s tím, že zatímco ve stávajícím rozpočtu směřuje 62 procent prostředků přímo členským státům a 38 procent připadá na centrální programy, v návrhu příštího rozpočtu se podíl centrálních programů zvyšuje na 54 procent. Takové nastavení je pro ČR nepřijatelné.
Předseda vlády také odmítl spojovat dohodu o rozpočtu s otázkou dalšího financování Ukrajiny. "My jsme solidární, ale opakovaně říkám, že podpora Ukrajiny má být řešena mimo evropský rozpočet a už vůbec nemá vstupovat do vyjednávání o rozpočtu. Evropský rozpočet má především sloužit členským státům na financování jejich společných politik. Při dalším vyjednávání budu především hájit zájmy našich občanů a ČR," dodal premiér.
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Andrej Babiš , Evropská rada , EU (Evropská unie) , rozpočet
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Zdroj: Libor Novák