Čtvrtina okrsků sečtena. V komunálních volbách vyhrávají ze sněmovních stran lidovci, v senátních ANO

Libor Novák

10. října 2026 16:08

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Cyril Popek / INCORP images

Už přesně dvě hodiny probíhá v České republice sčítání hlasů odevzdaných v letošních komunálních a senátních volbách. Český statistický úřad hlásí ve 16:00 výrazný posun v rychlosti zpracování dat, přičemž v obou typech hlasování již byly sečteny tisíce volebních okrsků napříč všemi kraji.

V komunálních volbách mají komisní pracovníci a statistici kompletně sečteno již 25,67 procenta všech okrsků. Průběžná volební účast u odevzdaných hlasů pro městská a obecní zastupitelstva v tuto chvíli mírně přesáhla polovinu všech oprávněných voličů a zastavila se na úrovni 50,43 procenta.

Rychlé tempo nárůstu dat zaznamenávají statistici také u voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, kde se do volebních místností hlasovalo ve dvaceti sedmi obvodech. V 16:00 bylo sečteno celkově 18,04 procenta okrsků, přičemž průběžná senátní volební účast v současnosti dosahuje 44,76 procenta.

S přibývajícím časem do systému stále častěji vstupují data ze středně velkých obcí i z prvních okrsků statutárních měst. Náročnější křížkování a vyhodnocování kandidátních listin v lidnatějších oblastech však znamená, že finální výsledky z velkých městských aglomerací i definitivní složení dvojic pro druhé kolo senátních voleb budou známy až v pozdějších večerních hodinách.

V senátních volbách vykročili nejúspěšněji kandidáti hnutí ANO, kteří po sečtení deseti procent okrsků drželi postupová místa celkem v 15 volebních obvodech. Druhou nejúspěšnější formací byli reprezentanti hnutí Starostové a nezávislí (STAN) s průběžným vedením či postupem v 8 obvodech, zatímco zástupci Občanské demokratické strany (ODS) drží postupové pozice v 6 obvodech.

Výjimečnou situaci nabízí volební obvod Rychnov nad Kněžnou, kde byli do klání přihlášeni pouze dva kandidáti. Od počátku sčítání si zde přesvědčivý náskok udržuje stávající senátor Jan Grulich kandidující za TOP 09 s podporou široké koalice, který tak míří k přímému zvolení již v prvním kole.

Paralelně probíhající komunální volby zaznamenaly po sečtení více než 12 procent okrsků zajímavé rozložení sil mezi sněmovními stranami. Průběžně nejvyšší celkový počet odevzdaných hlasů evidují ze sněmovních stran kandidáti KDU-ČSL, kteří tradičně těží ze silného zastoupení na venkově a v menších obcích.

Na druhé příčce v komunálním hlasování se v průběžném pořadí drží hnutí ANO, následované Občanskou demokratickou stranou. Rychlost sčítání se však s postupným zapojováním větších městských okrsků může v dalších hodinách ještě výrazně měnit.

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