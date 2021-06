V Praze začne o víkendu oprava na Hlávkově mostě, čekají se dopravní komplikace

U zastávky Štvanice, kde to není možné, bude v době prací průjezdný pouze jeden pruh v každém směru. ČTK to v tiskové zprávě sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Město také připravuje celkovou rekonstrukci mostu.

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) uvedl, že s ohledem na nerovnou vozovku není možné čekat na celkovou rekonstrukci. "Hlávkům most je ostuda. Všichni to ví, řidiči léta čekají na opravu. Cesta z jedné strany na druhou kvůli drncání připomíná lesní polňačku, ne jízdu po druhém nejvytíženějším pražském mostu, severojižní magistrále a důležité spojnici Nového města, Karlína a Holešovic," sdělil. Dodal, že po mostu denně přejede skoro 70.000 aut.

Podle informací TSK bude nutné rozebrat 3000 metrů čtverečních dlažby, srovnat povrch pod ní a následně původní žulové kostky opět položit. Práce vyjdou na pět milionů korun, peníze budou ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dodala Lišková.

TSK loni vyměnila nejpoškozenější přechodové panely mezi jednotlivými částmi soumostí, po kterých jezdí tramvaje. Praha zároveň připravuje opravu, při které bude podle dřívějších informací o výsledcích diagnostiky provedené v letech 2018 a 2019 zřejmě nutné zbourat část mostu u Vltavské.

Památkově chráněný Hlávkův most složený z několika částí je 13. mostem od jihu Prahy a slouží pro silniční a tramvajové dopravu. Železobetonový most byl stavěn ve dvou etapách, v rozmezí let 1909-1912, otevřen byl 6. února 1912. Rozšířen o další části byl v letech 1958 až 1962. Od svého vzniku nebyl přejmenován.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé, město zprovoznilo na původním místě lávku novou. TSK loni zahájila rekonstrukci Barrandovského most, delší dobu se připravuje také oprava Libeňského mostu. Ve špatném stavu je podle dřívějších informací také Palackého most. Kromě toho magistrát plánuje stavbu Dvoreckého mostu mezi Podolím a Prahou 5, která by měla začít začátkem příštího roku. Mluví se také o novém Rohanském mostu, který by mohl propojit Karlín a Holešovice.