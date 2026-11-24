Bývalý prezident Miloš Zeman je od úterního rána v jedné z pražských nemocnic. Podle dostupných informací nedošlo u slavného pacienta k žádné zásadní změně zdravotního stavu. Zeman se má v nemocnici podrobit kontrolním vyšetřením.
O Zemanově hospitalizaci v pražské Fakultní nemocnici Motol informoval Blesk. Předchůdce současného prezidenta Petra Pavla nastoupil na připravovanou krátkodobou hospitalizaci. "Plánovaná kontrola mého organismu, kterou jsem úspěšně odkládal," řekl bývalý politik zmíněnému deníku.
"Věřím, že všechna plánovaná kontrolní vyšetření dopadnou dobře," svěřil se exprezident, jehož program nemusel doznat žádných změn. "Nebylo to potřeba, stihli jsme teď ještě natočit jeden podcast a měl jsem řadu schůzek ve své kanceláři v Panské ulici a příští týden se k práci vrátím," vysvětlil.
K manželově hospitalizaci se krátce vyjádřila také někdejší první dáma. "Miloš tu plánovanou kontrolu úspěšně kvůli práci odkládal, ale věřím, že vše dobře dopadne a bude brzy doma," uvedla Ivana Zemanová pro Blesk.
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do března 2023, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.
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Zdroj: David Holub