Hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana v jedné z pražských nemocnic je u konce. Někdejší vrcholný politik podstoupil v úterý a ve středu několik vyšetření, jejichž výsledky byly dobré. Lékaři tak souhlasili s předčasným propuštěním pacienta.
Lékaři propustili Zemana po dvoudenní hospitalizaci již ve středu večer. "Během pobytu v motolské nemocnici podstoupil sérii vyšetření, mezi něž patřila i kontrola loni operovaného tlustého střeva, na němž měl nezhoubný krvácející polyp. Vyšetření dopadlo dobře," uvedl novinář Luboš Procházka na sociální síti X.
Sám exprezident přiznal, že měl původně být v nemocnici déle. "Lékaři mi po kolonoskopii řekli, že vše dopadlo dobře, a tak jsem je ve středu odpoledne požádal, zda bych mohl odjet domů už v ten den. A oni souhlasili," řekl deníku Blesk, jehož prostřednictvím poděkoval zdravotnickému personálu za skvělou péči.
Podle manželky Ivany se bývalý politik podrobil plánovaným vyšetřením. Už příští týden by se mohl vrátit k pracovnímu programu ve své pražské kanceláři. Vyloučena není ani účast na blíže nespecifikovaných akcích.
Zeman nastoupil v úterý ráno k hospitalizaci v pražské Fakultní nemocnici Motol. Někdejší prezident tvrdil, že ho čeká "plánovaná kontrola organismu, kterou úspěšně odkládal".
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do března 2023, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.
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Zdroj: Libor Novák