Hašek chce zastavit ruské hokejisty zákonem. Bývalý brankář apeluje na politiky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2026 21:18

Dominik Hašek
Dominik Hašek Foto: Michal Kalášek / INCORP images

K činům vyzval bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který je v posledních letech známý ostrou kritikou Ruska, české politiky. Podle Haška by mělo dojít k přijetí zákonů, které znemožní vystupování Rusů a propagaci ruské invaze na Ukrajinu v České republice. Legendární sportovec tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). 

Politici z obou táborů v Poslanecké sněmovně v pátek reagovali na arbitrážní rozhodnutí, které přinejmenším pro tuto chvíli umožňuje návrat ruských hokejových reprezentací na velké mezinárodní turnaje. Politická vyjádření nicméně neuspokojila Dominika Haška, jenž právě ve finále proti Rusku vychytal olympijský triumf na hrách v Naganu.

"Četl jsem prohlášení mnohých našich politiků. A ani jeden neřekl, že začne konat, že navrhne vyhlášku či zákon, který zakáže veřejné vystupování ruských občanů, že zakáže reklamu na ruskou válku na území ČR atd.," upozornil legendární hokejový brankář v sobotu na sociální síti X. 

Politiky vyzval k tomu, aby nezůstalo jen u slov. "Každý zase jen píše o nesouhlasu s účastí Rusů. Přestaňte být pokrytci a konejte," vzkázal Hašek.

Ruským týmům má být umožněna účast na akcích mezinárodní hokejové federace IIHF, vyplývá z pátečního rozhodnutí arbitráže. Zabývala se rozhodnutím federace, která vyřadila Rusko z akcí v sezóně 2026/27, včetně mužského a ženského mistrovství světa. 

Podle rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nejsou obavy IIHF ohledně bezpečnosti dostatečně opodstatněné. Arbitráž zdůraznila, že se nevěnovala tomu, zda mají Rusové hrát bez národních symbolů jako tým neutrálních sportovců. 

Návrat ruského hokeje uvrhne do nejistoty zejména pořadatele letošního světového šampionátu v Německu, protože na turnaj se zároveň kvalifikovala Ukrajina, která je přes čtyři roky ve válce s Ruskem. 

IIHF vyjádřila zklamání z rozhodnutí CAS a nesouhlas s některými jeho aspekty. Mezinárodní hokejová federace trvá na tom, že její rozhodnutí chránit bezpečnost všech účastníků bylo opodstatněné. "Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, výsledek neodstraňuje obavy," uvedli zástupci světového hokeje. 

Rusové se světového šampionátu zúčastnili naposledy v roce 2021, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Od následujícího roku na mistrovství světa chyběli kvůli invazi na sousední Ukrajinu. 

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