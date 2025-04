PŮVODNÍ ZPRÁVA | Medveděv poslal hrozbu Haškovi. Brankář může získat ochranu, Lipavský označil exprezidenta za primitiva

Medveděv na adresu Haška vzkázal, aby „byl opatrný při přecházení silnic a při pití piva na neznámých místech“. Jak informovala například kanadská stanice CBC, Medveděv prohlásil, že Hašek „trpí rusofobií“ a navrhl mu návštěvu psychiatra.

Za to se do něj opřel šéf české diplomacie Jan Lipavský. „Medveděv se opět chová jako primitiv. Tentokrát zaútočil na legendu NHL Dominika Haška jen proto, že řekl pravdu – pravdu o ruské válce a zneužívání sportu k její propagaci. Takové zastrašování je možná normální v Putinově Rusku, ale ne v civilizovaném světě!“ zdůraznil.

Bývalý sportovec v této souvislosti oznámil , že poslal předsedům Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodní federace ledního hokeje oficiální dopisy. „Informuji je, že bývalý ruský prezident Medveděv mi vyhrožoval smrtí. Dále mimo jiné poukazuji na to, jak důležité budou jejich rozhodnutí v nadcházejících měsících, a znovu nabízím pomoc při vytváření pravidel, aby sportovní soutěže nebyly reklamou na ruskou válku a aby kvůli nim neumírali lidé.“

Legendární hokejový brankář dostal výhrůžky od někdejšího ruského prezidenta minulý týden. „Děkuji všem, kteří mě podpořili po opakovaných výhrůžkách bývalého ruského prezidenta Medveděva. Velmi si toho vážím. A také mi to dává sílu pokračovat v této velmi důležité práci. Děkuji vám všem za to,“ napsal Hašek na sociální síti X.

Ministr vnitra Rakušan potvrdil , že Hašek v případě potřeby dostane nezbytnou ochranu. „Hranice mezi Východem a Západem není čára na mapě. Je to spíš takový neviditelný kulturní poledník. Na západ od něj je nepředstavitelné, že by vládní představitel vyhrožoval občanům smrtí, na východ od něj je to běžné, jak znovu ukázal Dmitrij Medveděv svými výroky na adresu Dominika Haška,“ zdůraznil.

Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra pro EuroZprávy.cz vysvětlila, jak tento resort může Haškovi případně pomoct. „Obecně platí, že takzvaná krátkodobá ochrana osoby je udělována bez ohledu na povahu (formu) hrozby. Zásadní pro důvodnost poskytnutí této ochrany je, že osobě zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. To znamená, že riziko ohrožení musí mít reálný základ. Běžný tento způsob výhrůžek od představitelů cizí moci rozhodně není,“ shrnula.

Poskytnutí krátkodobé ochrany je upraveno § 50 zákona o policii. „Krátkodobou ochranu osob poskytuje v důvodných případech policie, a to buď formou fyzické ochrany, formou dočasné změny pobytu osoby, může dojít také k použití zabezpečovací techniky, nebo může postačovat poradensko-preventivní činnost,“ nastínila Malá.

„O poskytnutí a formě ochrany rozhoduje většinou ředitel příslušného krajského ředitelství policie, případně ředitel NCOZ, dle zhodnocení rizik. V případě, že by hrozilo nebezpečí z prodlení – bezprostředně hrozící útok na život nebo zdraví osoby – je oprávněn poskytnout předběžnou fyzickou ochranu osobě každý policista,“ pokračovala.

Podle české ústavy mají nárok na ochranu nejvyšší ústavní činitelé, jako je prezident, předsedové obou komor parlamentu a předseda vlády. Nárok na ochranu mají také ministři zahraničních věcí, vnitra a spravedlnosti.

Malá pro EuroZprávy.cz upozornila, že výhrůžky ústavním činitelům „jsou poměrně běžným jevem, nikoliv ale od představitelů cizí moci“. „Pokud je vyhodnoceno riziko jako důvodné a ústavní činitel již nemá zajištěnu ochranu plynoucí ze své funkce, může být i ústavnímu činiteli nebo jinému politickému představiteli udělena krátkodobá ochrana,“ vysvětlila. Dodala, že v minulosti byla takováto krátkodobá ochrana zajišťována i předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.