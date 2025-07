Místo hrozivé zbraně jen symbol propagandy. Rusko tank Armata vychvalovalo do nebes, dodnes jej nenasadilo

Oficiální vysvětlení Moskvy zní, že Armata je příliš „moderní“ a „hodnotná“, než aby byla vystavena rizikům frontové linie. Kritici však poukazují na pravděpodobnější důvod: Kreml se možná bojí, že by veřejné selhání tohoto technologicky náročného stroje mohlo poškodit jeho prestiž i prodejní potenciál v zahraničí.

Šéf ruského zbrojního koncernu Rostec Sergej Čemezov sice ještě loni označil Armatu za „revoluční tank posledních deseti let“, zároveň však otevřeně přiznal, že její nasazení je neekonomické. Kvůli vysoké ceně podle něj ruská armáda dává přednost levnějším a osvědčenějším modelům, jako je T-90.

Právě to je podle odborníků klíčová indicie. „Kdyby Armata skutečně nabízela výraznou technologickou výhodu, bylo by logické ji na bojišti nasadit – zvlášť v situaci, kdy Rusko ztrácí stovky tanků,“ uvedla pro americký server National Interest bezpečnostní analytička Maya Carlinová. Místo toho se ale ruská superzbraň drží v ústraní.

Od začátku války obě strany přišly o tisíce tanků. Podle nezávislého portálu Oryx Rusko ztratilo pravděpodobně více než 4 000 kusů. Ačkoliv oficiální čísla zůstávají nejasná, důkazy z bojiště a satelitní snímky naznačují, že ztráty ruského tankového parku jsou obrovské. Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS) odhaduje, že Moskva přišla už o více než polovinu svých moderních tanků – v případě T-80 dokonce až o dvě třetiny.

Právě v této situaci by se dalo očekávat, že Kreml nasadí i svou nejmodernější techniku. Místo toho ale Armata zůstává mimo dění, přestože byla slavnostně představena už v roce 2015. T-14, oficiálně označený jako „Objekt 148“, vychází z dřívějšího zrušeného projektu T-94 a na papíře nabízí působivé parametry.

Tank je vybaven pokročilým pancéřováním, aktivním obranným systémem AFGHANIT, kanónem ráže 125 mm se zásobníkem na 45 nábojů a moderní bezosádkovou věží. Je navržen tak, aby zvýšil přežití posádky v přímém kontaktu s nepřítelem. Vývoj tanku však provázely neustálé zpoždění, výrobní problémy, pandemie a nakonec i samotná válka.

A přestože ruské úřady už v roce 2019 tvrdily, že T-14 prochází bojovými testy, na Ukrajině zatím nebyly jeho výkony potvrzeny. Podle expertů je to jasný signál, že samotná Armata možná nedosahuje vysokých očekávání.

Důvody k opatrnosti má Kreml i z hlediska exportu. Armata byla v minulosti nabízena jako atraktivní produkt pro vojenské trhy – zmiňovaly se potenciální zakázky z Indie nebo Blízkého východu. Ve chvíli, kdy by se ale v boji ukázalo, že tank trpí technickými problémy, nebo by byl zničen západní municí, mohla by jeho reputace utrpět nenapravitelnou škodu.

Zatím tak zůstává Armata spíše propagandistickým symbolem než funkční zbraní. I přesto, že papírově vypadá jako špička ruské obrněné techniky, její skutečná bojová hodnota je stále obestřena mlhou – možná úmyslně. A v době, kdy Rusko stále více sáhá po starších modelech jako T-62 nebo dokonce T-55, zůstává absence T-14 na frontě otázkou, která mluví sama za sebe.