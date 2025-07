Na Západě by neprošel, ve válkou zasažené zemi ale ukrajinský revoluční nástroj zachraňuje životy

Jedním z těch, kdo jeho schopnosti poznal na vlastní kůži, je voják Serhij Melnyk. Z rukávu vytahuje zabalený kousek kovu – zrezivělý úlomek, který mu prolétl tělem při útoku ruského dronu. Poranil ledvinu, prošel plící a zastavil se v srdci. „Nejdřív jsem si myslel, že se jen nemohu nadechnout kvůli vestě,“ vzpomíná. „Ale pak mi řekli, že střepina je v mém srdci a musí ven.“

Zranění, které by ještě před několika lety téměř jistě končilo smrtí, dnes díky novému přístroji přežil. Chirurgové v čele s kardiologem Serhijem Maksymenkem použili tenkou flexibilní sondu, jejíž konec je opatřen miniaturním, ale silným magnetem. „Nemusíme dělat velké řezy. Uděláme malý vstup a magnet střepinu vytáhne,“ popisuje lékař průlomovou metodu, kterou denně používají desítky chirurgických týmů po celé frontové linii.

Za tímto život zachraňujícím vynálezem nestojí armádní výzkumný ústav ani nadnárodní firma, ale civilista – bývalý právník Oleh Bykov. Od začátku války v roce 2014 působí jako dobrovolník v zákopech, kde se setkal s lékaři a pochopil, jak zoufale potřebují efektivní nástroje pro odstranění kovových fragmentů. Se svým týmem pak vyvinul magnetické extraktory různých velikostí – od pružných modelů pro břišní chirurgii až po silné nástroje schopné vyjmout úlomky z kostí.

Tato technologie se už běžně používá v polních podmínkách, často bez anestezie a pod přímou palbou. Jedním z lékařů, kteří ji pravidelně nasazují, je Andrij Alban. „Zachraňuji životy, obvazuji rány a evakuuji vojáky. Není čas přemýšlet, jestli to bolí – hlavní je dostat kov ven,“ říká s vážným výrazem.

Jednoduchost a účinnost extraktoru si získává uznání i za hranicemi Ukrajiny. Známý britský chirurg David Nott, jenž působil v mnoha konfliktních zónách světa, oceňuje tento nástroj jako zásadní inovaci. „Ve válce často vznikají ty největší vynálezy. Hledat střepinu v těle je jako hledat jehlu v kupce sena – magnet to ale zvládne,“ vysvětluje.

I přes úspěchy však extraktory zatím nemají oficiální povolení od ukrajinského ministerstva zdravotnictví. Právní předpisy v čase války nicméně umožňují jejich použití, pokud slouží armádě a záchraně životů. Bykov, který čelí dotazům na legálnost svého počínání, odpovídá bez váhání: „Pokud je to nelegální, ať mě klidně zavřou. Ale se mnou by museli zatknout i všechny ty doktory, co je denně používají,“ dodává s ironickým úsměvem.

Po celé Ukrajině je dnes v provozu přes tři tisíce těchto zařízení. Jejich přínos je obrovský – operace jsou rychlejší, méně invazivní a hlavně s větší šancí na přežití. Tam, kde dříve rozhodovala náhoda, dnes vítězí precizní technika.

Serhij Melnyk přežil a je dnes symbolem toho, že i v časech hrůzy a destrukce dokáže lidská vynalézavost přinést naději. Jeho žena Julija to říká prostě: „Chtěla bych poděkovat těm, kdo ten extraktor vymysleli. Díky nim je můj manžel pořád se mnou.“