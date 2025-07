Proč Ukrajina zoufale potřebuje americké raketové systémy Patriot?

Systém Patriot – zkratka pro „Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target“ – je páteří americké raketové obrany. V nedávném incidentu pomohl sestřelit 13 z 14 íránských raket útočících na americkou základnu Al Udeid v Kataru, čímž opět potvrdil svou vysokou účinnost.

Moderní verze těchto střel mohou zasahovat balistické rakety krátkého doletu, řízené střely i bezpilotní letouny. Dokážou operovat ve výšce až 15 kilometrů a na vzdálenost do 35 kilometrů. Jediná baterie může chránit plochu přibližně 100 až 200 čtverečních kilometrů, v závislosti na terénu a rozmístění odpalovačů. To ale není mnoho v zemi velikosti Ukrajiny, která má rozlohu přes 600 000 km². Právě proto Kyjev žádá dodání nejméně deseti nových baterií.

Jedna baterie Patriot se skládá ze šesti až osmi odpalovacích zařízení, z nichž každé může nést až 16 raket. Součástí je i radar s fázovým polem, velitelské stanoviště a generátory – vše mobilní na nákladních vozech. Obsluhu baterie zajišťuje asi 90 vojáků, přičemž tři z nich ji mohou ovládat v reálném boji.

Cena těchto systémů je však značná – kompletní baterie včetně raket může stát přes jednu miliardu dolarů. Jediná střela stojí až 4 miliony dolarů. Používání těchto drahých střel proti levným ruským dronům, které mohou stát pouhých 50 000 dolarů, vyvolává oprávněné obavy o nákladovou efektivitu.

USA nyní zvažují, že některé systémy Patriot, které byly původně objednány jinými státy, by mohly být rychle přesměrovány na Ukrajinu. Trump podle agentury Reuters uvedl, že těchto 17 objednaných baterií by mohlo být „velmi rychle“ odesláno na Ukrajinu. Poté by byly dotčené země kompenzovány novými dodávkami ze Spojených států.

Podle Mezinárodního institutu pro strategická studia vlastní Patrioty tyto evropské země NATO: Německo, Řecko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Španělsko. Přesto zatím není jasné, kdo skutečně tyto systémy Kyjevu poskytne. Generální tajemník NATO Mark Rutte jmenoval jako možné dodavatele také Finsko, Dánsko, Švédsko a Norsko – aniž by konkrétně zmínil Patrioty.

Zaznívají i obavy, že americké zásoby systémů Patriot jsou již tak napjaté. Generál James Mingus, zástupce náčelníka štábu armády USA, nedávno upozornil, že systém v Kataru je nasazen už přes 500 dní a jde podle něj o „nejvíce přetížený prvek síly“.

Ukrajina už podle britské organizace Action on Armed Violence získala šest plně funkčních baterií Patriot – dvě od USA, dvě od Německa, jednu od Rumunska a jednu společnou od Německa a Nizozemska. K dosažení plné ochrany ale Kyjev tvrdí, že potřebuje minimálně deset dalších.

Analytici upozorňují, že samotné Patrioty válku neukončí. Podle bývalého velitele NATO generála Wesleyho Clarka by účinná pomoc musela jít ještě dál. „Pokud to chcete skutečně zastavit, musíte zasáhnout Rusko hluboko na jeho území,“ řekl CNN. „Musíte zasáhnout lučištníka, ne jen šípy, které vypouští.“

Vzhledem k pokračujícím útokům na ukrajinská města a sílícím výzvám k dodávkám moderních obranných systémů tak Patrioty představují sice klíčovou, ale pouze jednu část komplexní bezpečnostní skládanky, kterou Ukrajina zoufale potřebuje, aby přežila.