Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že úřad neměl na vybranou a musel ukončit vymáhání dotace na údajně inovativní linku na toastový chléb od firmy z holdingu Penam. Havlíček se tak vyjádřil v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova.
Havlíček dal v televizním pořadu najevo, že na vině má být jeho předchůdce Lukáš Vlček (STAN). "Proč tak nečinil, to já nevím. Mně to přistálo na stole začátkem tohoto roku a bylo zřejmé, že se to bude muset ukončit. Logicky úředníkům nezbylo nic jiného," uvedl současný vicepremiér.
O zastavení vymáhání stomilionové dotace od firmy Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam informoval web iRozhlas.cz. "Vzhledem k tomu, že k zahájení řízení došlo až po uplynutí prekluzivní lhůty, je nezbytné přistoupit k zastavení řízení o odnětí dotace," citoval web z usnesení, z něhož vyplývá, že vymáhání peněz bylo pozastaveno.
Dotace měla být vyplacena z rozpočtu Evropské unie, nicméně systém dotací funguje tak, že peníze jsou nejprve poskytnuty ze státního rozpočtu konkrétní členské země, která následně transakci fakturuje Evropské komisi.
V tomto konkrétním případě nastal problém, když Evropská komise provedla audit ohledně střetu zájmů a dospěla k závěru, že na projekt by neměla jít ani koruna, respektive ani euro. Linka na toastový chléb nebyla podle unijních auditorů dostatečně inovativní.
K navrácení peněz by mohlo ještě dojít v případě, že soud potrestá firmu v kauze, kdy společnost a její dva někdejší manažeři čelí obžalobě z dotačního podvodu. Zástupci Penamu vinu odmítají a jsou přesvědčeni, že na dotaci měli nárok.
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Zdroj: Libor Novák