Komunální volby v Ústí nad Labem přinášejí zásadní politický zvrat, když se dosavadní pevná bašta hnutí ANO ocitá v hlubokém propadu. Podle průběžných výsledků po sečtení většiny volebních okrsků míří k přesvědčivému vítězství široká koalice sedmi subjektů vystupující pod názvem Jedno Ústí.
Průběžný volební zisk této netradiční koalice se stabilně pohybuje nad hranicí padesáti procent hlasů, což signalizuje mimořádně silnou podporu veřejnosti. Naopak dříve dominující hnutí ANO, kterému průběžně připadá přibližně šestnáct a půl procenta hlasů, zaznamenává v severočeské metropoli citelnou ztrátu.
Za tímto volebním úspěchem stojí bezprecedentní spojení sedmi různých politických sil a nezávislých sdružení. Na společné kandidátce se střetli zástupci hnutí STAN, Pirátů, TOP 09, Strany zelených, hnutí Naše Česko, Ústeckého fóra občanů neboli UFO a nezávislí kandidáti sdružení v platformě PRO!Ústí.
Hlavní tváří a lídrem této úspěšné kandidátky je Tomáš Vohryzka, který je zároveň hlavním aspirantem na post nového ústeckého primátora. Vohryzka dokázal sjednotit roztříštěnou opozici a nabídnout voličům srozumitelnou alternativu zaměřenou na řešení dlouhodobých městských problémů a fungování samosprávy.
Prohra hnutí ANO představuje v Ústí nad Labem velký šok, neboť tato strana v předchozích volbách konaných v roce 2022 suverénně zvítězila se ziskem 28,5 procenta hlasů. Ústecký kraj přitom dlouhodobě patřil k nejvýznamnějším politickým baštám ANO, v nichž hnutí pravidelně dosahovalo svých vůbec nejlepších celorepublikových výsledků.
Dominance hnutí ANO v tomto regionu nebyla náhodná, protože tamní voliči jej masivně podporovali už v předchozích letech. Hnutí dokázalo v Ústí nad Labem těsně zvítězit také v komunálních volbách konaných v roce 2018, čímž potvrdilo svou silnou pozici v celém severočeském regionu.
Vzhledem k tomu, že sčítání hlasů se blíží ke svému konci a průběžné výsledky zůstávají stabilní, lze očekávat brzké zahájení oficiálních jednání o novém vedení města. Ústí nad Labem tak stojí na prahu nové politické éry, v níž bude muset nově zformovaná garnitura dostát svým předvolebním slibům a přinést do správy města slibovanou stabilitu.
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Zdroj: Libor Novák