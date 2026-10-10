Hodina od konce voleb: První data ukazují na účast pod 50 procenty

Český statistický úřad zveřejnil první průběhová data z právě probíhajícího sčítání hlasů. Hodinu po uzavření volebních místností, tedy v 15:00, evidovali statistici zpracované výsledky u komunálních voleb ze 466 okrsků, což představovalo 8,68 procenta ze všech okrsků s dosavadní volební účastí na úrovni 48,89 procenta.
V případě voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR měla v tuto dobu zpracovanou data ze 42 okrsků, což odpovídalo 3,64 procenta okrsků při průběžné volební účasti 46,33 procenta. Sčítání v dalších okrscích po celé zemi nyní postupně nabírá na obrátkách.
Samotný proces vyhodnocování je mimořádně náročný zejména u komunálních voleb, které se vyznačují jedním z nejkomplikovanějších systémů v zemi. Voliči totiž mohli křížkovat nejen celé strany, ale také vybírat jednotlivce napříč různými kandidátními listinami, což komisařům ukládá povinnost postupovat při kontrole a sčítání s maximální pečlivostí.
Po dokončení kontroly a sečtení hlasů pro jednotlivá uskupení i kandidáty musí komise sepsat oficiální zápis o průběhu a výsledku hlasování. Tento dokument stvrdí svými podpisy všichni členové, načež následuje zapečetění veškeré volební dokumentace a její bezpečné předání příslušnému obecnímu úřadu.
Zpracování dat probíhá souběžně v zabezpečeném elektronickém systému Českého statistického úřadu, který je přísně oddělený od veřejné internetové sítě. Odtud jsou průběžně odesílány souhrnné výsledky do centrální databáze, odkud je přebírají čekající novináři a široká veřejnost sledující volební vývoj.
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Zdroj: Jan Hrabě