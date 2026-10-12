Je to nesmysl, udeřil Babiš ohledně emisních povolenek

Posílit ochranu práv dětí a vyjasnit některé výkladové nejasnosti v legislativě spojené s řízením péče soudu o nezletilé je hlavním cílem novely občanského zákoníku a souvisejících zákonů, jejíž návrh schválila Babišova vláda na pondělním zasedání. Zabývala se také například plněním Národního plánu obnovy nebo návrhem na další rozvoj Registru zastupování.
Jednání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, které schválilo mandát pro premiéra Babiše na nadcházející zasedání Evropské rady. Výbor pro EU na vládní úrovni odsouhlasil postoje, které bude premiér Babiš hájit na zasedání Evropské rady, které se uskuteční 15. a 16. října v Bruselu. "Hlavními tématy jsou konkurenceschopnost, víceletý finanční rámec, migrace a rozšíření EU," podotkl Babiš.
"Naše pozice je stále stejná a psali jsme k tomu i několik dopisů. Určitě chceme odložit implementaci ETS II. Dnes je rozhodnuto, ale česká vláda to odmítá, že to má být od roku 2028. Podle našeho názoru to povede k dalšímu omezení kapacit rafinérií v Evropě," konstatoval premiér Babiš. "Rozhodnutí Evropského parlamentu o zastropování cen ETS II na 45 eurech odmítáme, je to nesmysl. Všechno toto zdraží životy Evropanů a samozřejmě také obyvatel České republiky," doplnil.
Druhým důležitým bodem unijního summitu bude návrh víceletého finančního rámce, se kterým přichází irské předsednictví. "Vznikly obavy, že by předčasnými volbami ve Španělsku mohl být ohrožen harmonogram, který je naplánován do Vánoc, ale španělský premiér Pedro Sánchez všechny ujistil, že bude schopen hlasovat. Rozpočet Evropské unie budeme projednávat třikrát – tento týden poprvé, potom v listopadu a pak je ještě rezerva v prosinci," uvedl premiér Babiš.
"Nový návrh rozpočtu za irského předsednictví snižuje rozpočet asi o 164 miliard eur. Když porovnáme rozpočet, který jsem vyjednával v roce 2020, s rozpočtem 2026, tak tehdy to byl nejen rozpočet, ale i fond Next Generation EU, a celkově s klasickým rozpočtem reprezentoval 2 000 miliard eur. Teď je na stole o 400 miliard eur méně a Německo a severské státy říkají, že je v rozpočtu moc peněz, a my říkáme, že je tam málo peněž a že my ty peníze potřebujeme na věci, které si členské státy pořídily také za evropské peníze ještě před naším vstupem do EU a dnes se jim nelíbí, když chceme z těch peněz stavět dálnice nebo další infrastrukturu. Takže to bude velký boj," konstatoval předseda vlády.
Vláda na zasedání projednala návrh novely občanského zákoníku a čtyř souvisejících právních předpisů. Hlavním cílem novely je posílit ochranu práv dětí, a to především v případech domácího násilí, konfliktů mezi rodiči nebo dalších případů, kdy je ohroženo bezpečí dítěte. Novela zákona obsahuje například možnost, aby se soud v případech násilí na dítěti nebo na jiném členu společné domácnosti musel zabývat otázkou, zda nezbavit provinilého rodiče rodičovské odpovědnosti. Soud si bude nově moci v konkrétních případech přímo přizvat například policisty, sociální pracovníky a další odborníky, aby pomohli vyhodnotit rizika, kterým může být dítě vystaveno. Návrh také řeší nově případy, kdy samo dítě odmítá péči jednoho z rodičů, nebo zjednodušuje rozvody rodičů bez nezletilých dětí, kteří dospějí k vzájemné dohodě.
Vláda se zabývala také plněním Národního plánu obnovy. Česká republika finalizuje implementaci plánu. Byly podány poslední grantová a poslední zápůjčková žádost o výplatu, byly splněny všechny milníky a cíle obsažené v těchto žádostech a Evropská komise to nyní vyhodnocuje. Kabinet schválil také další rozvoj Registru zastupování. Digitální a informační agentura má za úkol do 31. prosince 2027 napojit na registr portály ministerstev a o rok později i portály ústředních správních úřadů. Registr zastupování v současné době obsahuje kromě implicitních oprávnění k zastupování (rodič / nezletilé dítě, statutární orgán / právnická osoba) také oprávnění k zastupování v některých agendách Ministerstva dopravy, Digitální a informační agentury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale cílem je aby mohl být využíván ve všech případech, kde to bude procesně i ekonomicky účelné.
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