Jsme nejsilnější opozicí a největší konkurent hnutí ANO, prohlásil po volbách Rakušan

Libor Novák

10. října 2026 18:52

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.
Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan vystoupil před novináře s velmi pozitivním hodnocením průběžných výsledků probíhajících komunálních a senátních voleb. Ve svém vystoupení vyjádřil hlubokou vděčnost všem voličům, kteří se zúčastnili volebního klání, a občanům, kteří vyjádřili důvěru kandidátům hnutí STAN. Zvláštní pozornost přitom věnoval regionům a městům, kde Starostové v minulosti nedisponovali silnou pozicí, avšak aktuální sčítání hlasů ukazuje na výrazný obrat a úspěch.

Jako příklad úspěšného průlomu zmínil Pardubice, kde hnutí dosud nemělo žádné zastoupení, avšak nyní se pohybuje na úrovni silného dvojciferného zisku. Podobně pochvalně se vyjádřil o situaci v Českých Budějovicích, kde čelí silné konkurenci, přesto se drží na čelných příčkách v nejsilnější trojici. Pozitivně hodnotil také úzkou spolupráci s KDU-ČSL v moravské metropoli Brně, která podle něj přináší stabilní a pro voliče atraktivní politickou nabídku.

Otázku případného vyjednávání o budoucí podobě pražské koalice na magistrátu přitom Rakušan plně ponechává v rukou lídra kandidátky Petra Hlaváčka. Ten už při svém příchodu do volebního štábu potvrdil, že Starostové jsou připraveni jednat se všemi demokratickými stranami včetně koalice Spolu, Pirátů a sdružení Praha sobě. Cílem je nalézt co nejstabilnější vedení pro hlavní město, které naváže na předchozí komunální zkušenosti.

V širším celostátním kontextu označil Rakušan výsledky voleb za jasný důkaz, že se podařilo vyvrátit mýtus o takzvané jarní straně, která sice disponuje silnými preferencemi v předvolebních průzkumech, ale nedokáže proměnit podporu v reálné volební zisky. Podle jeho slov současná data jednoznačně potvrzují, že STAN pevně zakotvil na politické mapě jako plnohodnotná celostátní síla a nejvážnější konkurent hnutí ANO.

Hnutí ANO se sice v průběhu let silně etablovalo na komunální úrovni, avšak Starostové dokazují, že své tradiční bašty v regionech a na venkově nejen drží, ale úspěšně expandují i do velkých měst. Rakušan v této souvislosti hrdě prohlásil, že na základě dosavadních čísel vystupují Starostové jako nejsilnější opoziční síla v zemi, což dává hnutí silný mandát pro budoucí politické směřování.

Pozornost hnutí se upírá také k horní komoře Parlamentu, kde ambice sahají k obhajobě a zisku silného postavení v Senátu. Rakušan připomněl předvolební cíl mít v druhém kole senátních voleb dvojciferný počet kandidátů, přičemž věří, že po sčítání všech hlasů mohou Starostové v Senátu disponovat až deseti zástupci. Tím by si klub udržel pozici významné protiváhy současné vládní moci.

Definitivní rozložení sil na radnicích, v zastupitelstvech obcí i konečné složení senátních dvojic pro druhé kolo sice přinesou až pozdní noční hodiny a nedělní dopoledne, avšak dosavadní bilance dává hnutí STAN důvod k velké spokojenosti. Strana vstupuje do závěrečné fáze sčítání jako sebevědomý politický subjekt, který hodlá zásadně promluvit jak do správy obcí a měst, tak do celostátní politické debaty.

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