Juchelka jednal o rozvoji sociální ochrany v zemi, která aspiruje na vstup do EU

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. listopadu 2026 13:15

Aleš Juchelka
Aleš Juchelka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

​Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) přijal moldavskou ministryni práce a sociální ochrany Natalii Plugaru. Jednání navázalo na dlouhodobou spolupráci obou zemí v sociální oblasti a zaměřilo se na realizaci společného projektu podporujícího moldavskou reformu sociální ochrany RESTART.

Ministři při této příležitosti podepsali Dodatek 2 k Memorandu o spolupráci v rámci projektu Podpora implementace reformy RESTART v Moldavsku. Dodatek upravuje jednu z projektových aktivit, která se nově zaměří na posílení kapacit pro mapování potřeb a zranitelnosti obyvatelstva a pro strategické plánování rozvoje sociálních služeb.

Projekt zahraniční rozvojové spolupráce byl zahájen v říjnu 2025 a potrvá do konce roku 2027. Jeho cílem je zvýšit kvalitu výkonu sociální práce a poskytovaných sociálních služeb, posílit kompetence sociálních pracovníků a dalších odborníků v sociální oblasti a podpořit systémové změny a reformy v této oblasti v Moldavsku. Projekt zároveň poskytuje Moldavsku technickou asistenci v souvislosti s jeho předvstupním procesem do EU. Moldavské přípravy na vstup do EU podle vyjádření Evropské komise pokračují velkým tempem a cílí na dokončení přístupových jednání v roce 2028.

V rámci projektu již bylo proškoleno přibližně 1 000 odborníků v oblasti case managementu, který napomáhá koordinovat podporu lidem v obtížných životních situacích. Další součástí projektu je mediální kampaň, která přibližuje profesi sociálního pracovníka a motivuje žáky středních škol ke studiu sociálních oborů a následnému uplatnění v této oblasti. Kampaň oslovuje také širokou veřejnost a usiluje o posílení prestiže sociální práce ve společnosti. Dalším výstupem je nákup výpočetní techniky pro sociální pracovníky v regionech pro efektivní výkon práce v terénu a další aktivity zaměřené na zvýšení kvality poskytování sociální práce. Projekt má celkovou finanční alokaci 22,9 milionu korun a je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Česká republika dlouhodobě podporuje rozvoj oblasti sociální ochrany v Moldavsku. V minulosti přispěla například k transformaci ústavní péče a rozvoji sítě domácí péče. Na výměnu zkušeností se zaměřila také studijní návštěva moldavských odborníků v České republice ve dnech 9. až 13. listopadu 2026. Česká republika vnímá Moldavsko jako klíčového partnera v regionu a sdílením zkušeností s transformací sociálního sektoru podporuje rozvoj jeho institucí a přípravu na členství v Evropské unii.

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Zdroj: Lucie Žáková

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