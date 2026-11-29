Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo nový návrh změn podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, který více zohledňuje specifickou situaci některých skupin uchazečů o zaměstnání. Návrh zachovává vyšší podporu v nezaměstnanosti po delší dobu lidem starším 52 let a ponechává pro všechny věkové skupiny současnou výši podpory při rekvalifikaci.
Významné zlepšení přináší i těm, u kterých nelze podporu vypočítat z předchozího výdělku, např. rodičům vracejícím se na pracovní trh po péči o dítě nebo osobám pečujícím o své blízké. Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 300 zároveň počítá s úsporou státního rozpočtu přibližně čtyři miliardy korun ročně.
"Po jednáních se sociálními partnery jsme upravili původní vládní návrh. Zachováváme vyšší podporu v nezaměstnanosti lidem starším 52 let, kteří mají návrat na trh práce obtížnější, a také lidem při rekvalifikaci, která jim pomáhá najít nové uplatnění. Zlepšujeme podmínky rodičům a pečujícím, kteří se vracejí do zaměstnání. Zároveň dbáme na odpovědný přístup ke státnímu rozpočtu v úspoře cca 4 mld. korun," uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Návrh zachovává výhodnější podmínky podpory v nezaměstnanosti pro uchazeče starší 52 let. První tři měsíce pro ně nadále zůstane sazba podpory ve výši 80 % předchozího výdělku, další tři měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 %. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se však i pro ně sníží z 80 % na 60 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tento limit bude platit pro všechny věkové skupiny.
Důvodem zachování sazeb je především vyšší zranitelnost starších uchazečů na trhu práce. Při hledání zaměstnání se často potýkají s překážkami, jako je obtížnější změna profesního zaměření nebo delší hledání nového pracovního uplatnění. Vyšší podpora v nezaměstnanosti po delší dobu snižuje riziko jejich dlouhodobé nezaměstnanosti či sociální tísně.
U uchazečů do 52 let zůstává navrhované snížení podpory v prvních dvou měsících z 80 % na 65 %. V dalších dvou měsících bude podpora činit 50 %. V závěrečné fázi podpůrčí doby pak zůstane současná sazba 40 % namísto 45 %.
"Děkuji sociálním partnerům za konstruktivní jednání a věcnou debatu. Mezi naše priority při vyjednávání patřila ochrana zaměstnanců ve věku nad 50 let a výše podpory při rekvalifikaci. Nezapomínali jsme ani na rodiče vracející se na pracovní trh po péči o dítě a na osoby pečující o své blízké. Podle nás představuje tento návrh změn přijatelný kompromis," uvedl předseda OS KOVO Roman Ďurčo.
"Oceňujeme návrh MPSV, který částečně odráží argumenty sociálních partnerů. Zachování vyšší podpory při rekvalifikaci je důležité nejen pro lidi, kteří hledají nové pracovní uplatnění, ale i pro zaměstnavatele, kteří dlouhodobě čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Stejně tak vítáme zachování procentuální výše podpory pro pracovníky ve věku 52+ a osoby vracející se na trh práce po péči o děti či blízké. Reforma platí teprve od začátku letošního roku a zaslouží si především čas na vyhodnocení, nikoliv předčasné zásadní změny," řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohdan Wojnar.
Návrh ponechává podporu při rekvalifikaci na dosavadní úrovni 80 %. Současně zůstane zachována i maximální výše podpory při rekvalifikaci, a to na úrovni 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství.
Při použití hodnot platných pro rok 2026 tak maximální podpora při rekvalifikaci odpovídá částce 38 537 Kč měsíčně. Maximální částka pro rok 2027 bude záviset na průměrné mzdě rozhodné pro tento rok.
Cílem úpravy je udržet motivaci uchazečů o zaměstnání k účasti na rekvalifikacích, které jim umožňují prohloubit dosavadní kvalifikaci nebo získat novou, a zvýšit tak jejich šance na uplatnění na trhu práce.
Významné zlepšení přináší pozměňovací návrh těm uchazečům, u kterých nelze podporu vypočítat z předchozího výdělku. Jde například o rodiče vracející se na pracovní trh po péči o dítě, osoby pečující o člověka závislého na pomoci jiné osoby nebo osoby po dlouhodobé nemoci, pokud splňují zákonné podmínky.
Nově bude podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících činit 45 % namísto současných 40 % průměrné mzdy v národním hospodářství. V dalších dvou měsících se zvýší z 20 % na 30 %. Po zbývající podpůrčí dobu zůstane na současných 15 % průměrné mzdy v národním hospodářství. U uchazečů starších 52 let budou první dvě fáze podpůrčí doby nadále trvat po třech měsících. Zvýšení podpory v nezaměstnanosti tak představuje, při srovnání podle letošních hodnot, přibližně 2 400 korun měsíčně v první fázi a více než 4 800 korun měsíčně ve druhé fázi podpůrčí doby.
Zachována zůstane také podpora při rekvalifikaci pro uchazeče, u nichž nelze její výši stanovit z předchozího výdělku. Ta bude nadále činit 40 % průměrné mzdy v národním hospodářství, zatímco původní vládní návrh počítal s jejím snížením na 25 %.
Finální návrh, který zachovává některým skupinám uchazečů o zaměstnání výhodnější podmínky a u osob bez předchozího výdělku pro výpočet podpory počítá dokonce s jejím zvýšením, nadále obsahuje významná úsporná opatření. A to v celkové výši cca čtyři miliardy korun ročně.
Návrh bude součástí projednávání sněmovního tisku 300. Předpokládaná účinnost změn podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci zůstává od 1. ledna 2027. Délka podpůrčí doby se nemění.
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Podpora v nezaměstnanosti , Ministerstvo práce a soc. věcí , Aleš Juchelka (ANO) , nezaměstnanost / nezaměstnaní
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Zdroj: David Holub