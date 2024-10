Jurečka chce v posledním roce vlády realizovat velké změny na trhu práce

Jurečka chce například zvýšit podporu v nezaměstnanosti těm, kdo z práce dobrovolně odejdou a hledají si novou. "Dnes mají podporu jen 45 % předchozího příjmu, a to řadu lidí silně demotivuje měnit i takovou práci, která jim dlouhodobě nevyhovuje. Způsobuje to následně problém pro řadu našich firem a podnikatelů, co potřebují a chtějí sehnat nové zaměstnance. To se změní, budou mít stejnou podporu jako lidé, kteří o místo přijdou," uvedl ministr na sociální síti X.

Jurečka chce navrhnout i zvýšení podpory v prvních dvou měsících bez zaměstnání z 65 % na 80 % předchozího příjmu a naopak její snížení při dlouhodobé nezaměstnanosti z 45 na 40 procent.

"Garance vyšší podpory na začátku a nižší po delší době zajistí jak dostatečný příjem při změně práce, tak zároveň motivuje práci aktivně hledat, což dále podpoříme celkovou revizí dávek," vysvětlil šéf lidovců.

Vicepremiér chce podpořit i zájemce o rekvalifikace. "Nově bude podpora při rekvalifikaci vyplácena ve výši 80 % průměrného předchozího měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Dosud to bylo 60 %," zmínil.

V plánu je také nastavení výhodnějších podmínek pro starší lidi, kteří objektivně mají těžší se na trhu práce uplatnit, přestože pracovat chtějí. Všichni občané od 55 let budou mít o měsíc delší nárok na nejvyšší podporu 80 % předchozího příjmu.

"Aby se zamezilo zneužívání opakovaného čerpání podpory, tak pro nový nárok bude nutné platit sociální odvody, jinak řečeno pracovat, nejméně 9 měsíců. Pokud se tak nestane, zůstane nárok maximálně na případné dočerpání nevyužitého zbytku minulé podpory," dodal Jurečka.