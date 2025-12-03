Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou

Průměrný tuzemský důchod po Novém roce a pravidelné valorizaci vzroste na více než 21 800 korun měsíčně. Státu tak opět vzrostou výdaje na penze. Podle odcházejícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ale rozhodně nehrozí, že by se v rozpočtu nenašly peníze na důchody.
Jurečka se rozhodl uklidnit občany v reakci na slova pravděpodobné příští ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), která tvrdí, že v rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí na příští rok chybí desítky miliard.
"Poplašné zprávy typu, že v návrhu rozpočtu nejsou peníze na důchody, jsou opravdu nesmyslné," řekl končící ministr v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Připustil ale, že do kapitoly úřadu bude nutné doplnit prostředky například na vyplácení nové superdávky.
"V každém případě není pravda, že stát nepočítá s výdaji na důchody. To byla opravdu informace na hraně šíření poplašné zprávy," zdůraznil lidovecký politik.
Důchody se v Česku v příštím roce opět zvýší. Základní výměra důchodů od 1. ledna 2026 stoupne o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýší o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výše průměrného důchodu tak dosáhne 21 839 korun.
Zvýšení důchodů se momentálně odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění.
Překvapivé prohlášení vlády: Pokud bude před Vánoci u moci, pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
Marian Jurečka (KDU-ČSL) , Alena Schillerová , důchody
