Babišova vláda hodlá snížit podporu nezaměstnaných. Schválila i další důležité změny

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2026 19:19

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Systém odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státní službě čekají zásadní změny. Návrh jeho reformy v novele zákoníku práce a souvisejících zákonů projednala vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání. Odsouhlasila také návrh nového zákona o platformové práci nebo změnu financování projektu transformace problematického sídliště ve Šluknově. 

Vláda projednala návrh novely zákoníku práce a souvisejících zákonů. Kromě zapracování unijní směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování, přichází novela s reformou odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státní službě. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje mimo jiné zrušit institut zaručeného platu a místo něj navázat výši minimální měsíční mzdy na nejnižší přípustnou výši platového tarifu.

Zjednodušit chce také systém platových stupňů, které v platových tarifech zohledňují délku započitatelné praxe. Minimální odstup sousedních platových tříd má být čtyři procenta, což se nebude týkat pedagogických pracovníků a akademiků na vysokých školách. Návrh má také umožnit adekvátně zaplatit klíčové zaměstnance, špičkové odborníky v pracovním poměru podle náročnosti jejich práce a jejich znalostí a zkušeností.

Kabinet odsouhlasil také návrh nového zákona o platformové práci, který do legislativy převádí unijní směrnici o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platformy. Nový zákon má zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců digitálních pracovních platforem, ale zároveň také realizovat opatření vycházející z vládní iniciativy KOBRA 26, například zlepšit odhalování nelegální a nehlášené práce a umožnit následné doměřování plateb zákonného pojistného.

Důležitou součástí návrhu je i realizace první fáze projektu jednoho inkasního místa. Finanční úřady se mají stát tzv. obecným správcem daně, který bude příslušný v režimu dělené správy vymáhat veřejná pojistná i další peněžitá plnění ukládaná orgány sociálního zabezpečení nebo zdravotními pojišťovnami. Mění se i definice tzv. závislé práce. Změny v zákonech mají přinést větší právní jistotu při určování, jestli je dotyčný zaměstnanec, nebo podniká jako OSVČ.

Další navržené změny se týkají vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Novela snižuje podporu v nezaměstnanosti v prvním období nezaměstnanosti ze současných 80 procent průměrného měsíčního čistého výdělku na 65 procent. V dalším období zůstane současných 50 procent, naopak ve zbývajícím období se podpora zvýší ze 40 na 45 procent. Zároveň má dojít je sjednocení podpory v nezaměstnanosti ve vyšší sazbě po stejnou část podpůrčí doby pro všechny věkové skupiny uchazečů o zaměstnání. Snížit se má i podpora vyplácená při rekvalifikaci. Cílem změn je zvýšit motivaci lidí bez práce k rychlejšímu návratu na pracovní trh.

Vláda schválila také nové Memorandum o společném postupu při transformaci sídliště Šluknov a zrušila kroky předchozí vlády. Ta počítala s tím, že se náklady na transformaci problematického sídliště, které je vyloučenou lokalitou, budou hradit převážně ze státního rozpočtu. České republice se ale podařilo vyjednat s Evropskou komisí, že náklady na výkup nemovitostí a pozemků na sídlišti Šluknov a následný převod do vlastnictví města ve výši až 200 milionů korun a náklady na nutné sociální programy pro jeho obyvatele ve výši až 30 milionů korun bude možné uhradit z dotačních programů Evropské unie. Ministerstva pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí teď vyhlásí příslušné programy. Na realizaci tohoto pilotního projektu transformace vyloučené lokality budou finančně participovat i Ústecký kraj a město Šluknov, které poskytne 75 milionů korun na bezodkladné opravy, údržbu a zajištění a stabilizaci vytápění v objektech sídliště. 

Vláda odsouhlasila také návrh premiéra Andreje Babiše na jmenování Mileny Hrdinkové státní tajemnicí pro evropské záležitosti.

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