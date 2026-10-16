Kdo to platil a kolik to stálo? Pavel poskytl detaily o své dovolené v Maroku i letu k volbám

Prezident republiky Petr Pavel zveřejnil podrobnosti a finanční náklady své nedávné soukromé cesty do Maroka, která v uplynulých dnech rozproudila veřejnou debatu. Reagoval tak na otázky týkající se organizace a financování jeho pobytu a dopravy. Hlava státu v prohlášení důrazně zdůraznila, že se jednalo výhradně o soukromou dovolenou.
Kancelář prezidenta republiky podle jeho slov celou cestu neorganizovala ani nehradila z veřejných prostředků. Svá vyjádření označil prezident za projev transparentnosti a otevřenosti vůči veřejnosti. Z politického hlediska však odmítá jakékoliv neoprávněné zasahování do svého soukromí.
Do Maroka odcestoval prezident 2. října z Prahy letadlem, které bylo pronajato pro potřeby týmu Fesh Fesh účastnícího se závodu Rallye du Maroc. Volná místa na palubě nabídli organizátoři závodu členům výpravy. Prezident tuto nabídku využil a uhradil odpovídající podíl za své sedadlo ve výši 3 750 eur.
Pro nezbytný přesun z marocké Casablancy do České republiky a zpět v průběhu voleb využil soukromý let marocké přepravní společnosti. Zajištění tohoto letu měl na starosti účastník výpravy Tomáš Šebek. Hlava státu na tuto zpáteční cestu přispěla částkou 15 tisíc eur z vlastních finančních prostředků.
Prezidenta během této cesty doprovázeli také Pavel Kubíček a příslušník ochranné služby. Celkové náklady na leteckou dopravu tak dosáhly částky 18 750 eur, kterou prezident uhradil ze svého soukromého rozpočtu. Pozdější návrat do České republiky uskutečnil ve čtvrtek 15. října běžnou pravidelnou linkou.
Hlava státu vyjádřila naději, že tímto podrobným vyúčtováním a vysvětlením je celá záležitost zcela objasněna a uzavřena. Zveřejněním konkrétních částek chtěl prezident předejít dalším spekulacím v médiích i politických kruzích. Současně potvrdil, že veškeré výdaje spojené s dopravou hradil výhradně ze svých osobních financí.
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Zdroj: Libor Novák