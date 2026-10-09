Komunální volby má za sebou Zeman i Klaus. Odvolila i řada lídrů stran

Probíhající komunální a senátní volby v České republice přilákaly již během pátečního odpoledne k volebním urnám řadu významných politických osobností i bývalých hlav státu. Mezi prvními hlasujícími se objevili někdejší prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus, ale i lídři politických stran jako Tomio Okamura, Zdeněk Hřib či Robert Šlachta. Návštěvu volebních místností mnozí z nich využili k vyjádření svých politických očekávání i k věcným či kritickým komentářům.
Bývalý prezident Miloš Zeman dorazil odevzdat svůj hlas do základní školy v Lánech krátce po čtrnácté hodině, přičemž první místní voliči na otevření místnosti čekali již s předstihem. Někdejší prezident ani tentokrát neustoupil ze svého dlouhodobě odmítavého postoje k horní parlamentní komoře. Prohlásil, že je i nadále přesvědčen o tom, že přirozenou cestou by bylo zrušení Senátu. Dodal však, že pokud k jeho zrušení zatím nedojde, je stále lepší, když v něm zasedají slušní a schopní lidé než ti, kteří tam přišli pouze kvůli senátorskému platu.
Moderní možnosti identifikace při hlasování naopak využil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který k prokázání totožnosti použil elektronickou aplikaci eDoklady. Po odchodu z volební místnosti zavtipkoval o digitální občance a vyjádřil naději v dobrý volební výsledek. Piráti v senátních volbách obhajují jeden mandát a postavili tři kandidátky. Hřib zdůraznil, že za výhru v komunálních volbách by považoval vytvoření liberálních koalic na úrovni krajských měst, a zároveň vyjádřil přání, aby celková voličská účast dosáhla alespoň padesáti procent.
Tradiční průběh mělo hlasování druhého českého prezidenta Václava Klause. Ten odevzdal své volební lístky v pražských Kobylisích v doprovodu manželky Livie. Volební akt se pro ně stal i příležitostí k rodinnému setkání, neboť se u volební urny potkali se svými vnoučaty.
Mimořádně důležité jsou letošní komunální volby pro předsedu hnutí Přísaha a senátora Roberta Šlachtu, který odvolil v Pohořelicích na Brněnsku. V tomto jihomoravském městě dosáhlo jeho hnutí před čtyřmi lety výrazného úspěchu, když získalo přes čtyřicet procent hlasů a obsadilo devět křesel v místním zastupitelstvu, takže na domácí půdě obhajuje velmi silnou pozici.
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Zdroj: Libor Novák