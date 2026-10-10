Komunální volby: Sčítání hlasů je v plném proudu, první výsledky zveřejněny

První oficiální výsledky letošních komunálních voleb byly Českým statistickým úřadem zveřejněny již ve 14:30, tedy pouhých třicet minut po uzavření volebních místností. Data dorazila celkem ze tří menších obcí, čímž se celé zpracování posunulo o jednu minutu rychleji ve srovnání s minulými obecními volbami před čtyřmi lety.
Mezi prvními obcemi, kde okrskové komise dokončily sčítání hlasů a odeslaly data ke zpracování, figuruje například Čermná na Domažlicku. V této obci měli voliči na výběr jedinou kandidátní listinu, kterou představovalo Sdružení nezávislých kandidátů, což výrazně zjednodušilo a uspíšilo celý proces kontroly a odevzdání zápisu.
Rychlé zveřejnění prvních okrsků odstartovalo vlnu postupného náběhu dat do systému Českého statistického úřadu. Sčítání v tisících dalších okrsků po celé republice nicméně bude pokračovat celé odpoledne a v mnoha případech se na kompletní výsledky větších měst či senátních obvodů počká až do večerních nebo nočních hodin.
Volební účast se krátce před uzavřením místností pohybovala kolem 40 procent. Bude tedy pravděpodobně podobná jako při posledních komunálních volbách.
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