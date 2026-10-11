Komunální volby v Brně ovládli Starostové a lidovci, ANO ztratilo mandáty. Primátorem bude Hruška

V Brně skončilo sčítání hlasů v letošních komunálních volbách, které přinesly výrazné překvapení na politické scéně moravské metropole. Volební účast dosáhla 44,08 procenta a konečné výsledky potvrdily, že dosavadní hegemonie některých stran vzala za své a do čela se probojovala společná kandidátka lidovců a Starostů.
Koalice Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem dosáhla přesvědčivého vítězství, když získala 27,38 procenta hlasů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadí celkem osmnáct mandátů. Tento výsledek znamená pro vítězné uskupení silnou pozici pro sestavování budoucí radnice a jasný signál od voličů, kteří touží po změně ve vedení města.
Na druhém místě skončila koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, která obdržela 18,88 procenta hlasů a získala třináct křesel v zastupitelstvu. Občanští demokraté a jejich partneři tak po osmi letech přicházejí o dosavadní primátorskou pozici, přesto však zůstávají klíčovým hráčem, bez něhož se budoucí koaliční vyjednávání v Brně neobejdou.
Třetí příčku obsadilo hnutí ANO 2011 se ziskem 17,14 procenta hlasů, což v přepočtu znamená jedenáct mandátů. Pro hnutí to představuje mírný pokles a ztrátu dvou zastupitelů oproti minulému volebnímu období a potvrzení toho, že navzdory stabilní voličské základně se mu v Brně nepodařilo prolomit dominantní postavení středových a pravicových stran.
Výrazného úspěchu dosáhlo uskupení Zelené Brno, které sdružuje hned několik menších politických subjektů a osobností včetně Zelených, Žít Brno nebo Volt. S podporou 8,90 procenta voličů získalo šest mandátů a stalo se tak důležitým jazýčkem na váhách při hledání případné širší koaliční většiny.
Do brněnského zastupitelstva se probojovala také společná kandidátka Pirátů a Fakt Brno TU!, která obdržela 6,68 procenta hlasů a obsadila čtyři křesla. Svoji pozici v zastupitelském sboru obhájilo rovněž sdružení Za Lužánky, které získalo 5,26 procenta hlasů a tři mandáty, čímž těsně překročilo hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva.
Všechny ostatní kandidující subjekty zůstaly před branami radnice, jelikož nedokázaly získat dostatečnou podporu voličů. Letošní volby tak v Brně překreslily politickou mapu a ukázaly, že voliči preferují široké koalice a nové formáty spolupráce před tradičními samostatnými stranami.
Povolební vyjednávání navzdory výsledkům nebudou nijak dlouhá. Koalici v moravské metropoli vytvoří KDU-ČSL se STAN a ODS s TOP 09 spolu s ostatními vítěznými subjekty, v opozici skončí pouze hnutí ANO. Primátorem bude lídr vítězné kandidátky Jakub Hruška.
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Zdroj: Libor Novák