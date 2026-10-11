Komunální volby v Praze vyhrál STAN, hnutí ANO přišlo o tři zastupitele

V Praze skončilo po sedmé hodině ranní sčítání hlasů v letošních komunálních volbách, které přinesly zcela mimořádně těsný souboj na čele politické scény hlavního města. Volební účast dosáhla 46,04 procenta a konečné výsledky ukázaly, že o přízeň voličů se svedl naprosto vyrovnaný boj mezi hnutím Starostové a nezávislí a tradiční koalicí SPOLU pro Prahu.
Obě nejsilnější politické síly získaly shodně po sedmnácti mandátech v pětašedesátičlenném zastupitelstvu, čímž vytvořily unikátní výchozí pozici pro nadcházející vyjednávání. Hnutí Starostové a nezávislí sice zvítězilo v celkovém počtu obdržených hlasů s výsledkem 23,16 procenta, avšak koalice SPOLU tvořená občanskými demokraty a TOP 09 zaostala jen těsně s 22,05 procenta odevzdaných hlasů.
Na třetím místě se umístilo uskupení Praha Sobě, které si se ziskem třinácti mandátů a necelých osmnácti procent hlasů udrželo silnou vyjednávací pozici. Hnutí tak potvrdilo, že jeho dlouhodobá práce v pražských čtvrtích má u voličů silnou podporu a že s ním musí všechny ostatní subjekty při sestavování nové radnice bezpodmínečně počítat.
Čtvrtou nejsilnější stranou se stalo hnutí ANO 2011, které v metropoli obdrželo čtrnáct procent hlasů a obsadilo jedenáct křesel v zastupitelstvu. Pro toto hnutí jde o ztrátu tří mandátů oproti minulému volebnímu období, přesto však disponuje dostatečnou silou na to, aby mohlo výrazně promluvit do konečného rozložení politických sil v hlavním městě.
Do pražského zastupitelstva se probojovala ještě Česká pirátská strana, jež získala sedm křesel a zhruba 9,37 procenta voličské podpory. Tento výsledek pro Piráty znamená znatelný propad a oslabení jejich dřívější pozice a ztrátu šesti křesel, což odráží proměnu voličských nálad a nespokojenost části dřívějších příznivců s dosavadním fungováním magistrátu.
Všechny ostatní kandidující subjekty zůstaly před branami pražské radnice, protože nedokázaly překročit zákonem stanovenou pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva. Propad větších či menších stran ukazuje na to, že voliči se tentokrát výrazně koncentrovali na hlavní zavedené politické značky a nechtěli riskovat roztříštěnost hlasů v zastupitelstvu.
Srovnání s předchozími volbami z roku 2022 ukazuje výrazné přeskupení sil, kdy dřívější pozice některých stran ustoupily do pozadí a politická mapa Prahy je nyní mnohem pestřejší, ale také složitější pro hledání stabilní většiny. Zatímco tehdy se vládní koalice rodily po dlouhých měsících vyjednávání, letos bude situace kvůli těsným rozdílům ještě komplikovanější.
Zástupci úspěšných stran již zahájili neformální kontakty s cílem prozkoumat možné koaliční varianty a zajistit pro budoucí vedení města bezpečně fungující většinu.
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Zdroj: Libor Novák