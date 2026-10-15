Konec vysílače Liblice B. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi

Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. Ve čtvrtek dopoledne došlo k plánovanému odstřelu stožárů vysílače Liblice B u středočeského Českého Brodu. Vysílání bylo již dříve ukončeno, v posledních dnech se vše připravovalo na demolici.
Demolici měla na starosti specializovaná firma Kovo-Central, která si místo převzala v pondělí od Českých Radiokomunikací. Odstřel byl naplánován tak, že se odstřelí ocelová lana, která stožáry vysílače drží ve svislé poloze. Předpokládá se, že úklidové práce po demolici budou pokračovat až do listopadu.
K odstřelu mělo podle původních informací dojít v 11:00, ale nastalo menší zpoždění. Stožáry tak zamířily k zemi až kolem čtvrt na dvanáct. Z okolních polí přihlíželo mnoho nadšenců.
V Liblicích, které jsou dnes součástí Českého Brodu, stály první anténní stožáry už ve 20. letech minulého století, kdy zde byla zřízena celostátní rozhlasová stanice s tehdy největším výkonem v republice. Vysoké byly 150 metrů a na místě zůstaly až do odstřelu v roce 2004. Další stožár přibyl v polovině 30. let a v provozu byl do roku 1974.
V 70. letech došlo ke vztyčení dvou stožárů vysílače Liblice B, které byly 355 metrů vysoké a měly vysílací výkon 1500 kW. Vysílání z nich trvalo nepřetržitě od 28. prosince 1976 do 31. prosince 2021. V říjnu 2023 bylo na nějaký čas obnoveno vysílání stanice Country Radio.
Vysílače byly nejvyšší stavbou v republice. Tou se nově stává jiný vysílač, který se nachází v Krašově v Plzeňském kraji a měří přes 347 metrů.
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Zdroj: Libor Novák