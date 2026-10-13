OBRAZEM: Vysílače Liblice definitivně zhasly. Přípravy na odstřel finišují

Libor Novák

13. října 2026 19:57

Vysílače Liblice
Prohlédněte si 14 fotografií Vysílače Liblice Foto: Michael Zelinka / INCORP images

České Radiokomunikace v úterý dopoledne definitivně zhasly osvětlení dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Tyto masivní konstrukce dosahující výšky 355 metrů jsou v současnosti vůbec nejvyššími stavbami na celém území České republiky.

Vypnutí světel představuje jeden z klíčových přípravných kroků před plánovaným odstraněním obou stožárů. Technici nyní budou muset osvětlení demontovat, aby při následném pádu konstrukcí nedošlo k rozbití skel a znečištění širšího okolí skleněnými střepy.

Samotná demolice obřích věží má proběhnout v řádu nejbližších dnů, přičemž přesný termín řízeného odstřelu by měl být znám během středy. Na místě již zasahuje odborná firma, která připravuje nezbytná bezpečnostní opatření pro nadcházející likvidaci stavby.

Rozhodnutí o odstranění vysílače padlo kvůli tomu, že zařízení již delší dobu nenašla žádné uplatnění. Ze strany provozovatelů vysílání o ně nebyl zájem a neobjevil se ani žádný kupec, který by byl ochoten investovat do nutné rekonstrukce a následného provozu.

Generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník na webu CRA připustil, že Liblice představují pro mnoho lidí významný symbol, avšak vedení muselo jednat s péčí řádného hospodáře. Zachování nepotřebných stožárů by si vyžádalo náklady ve výši stovek milionů korun, což již nebylo ekonomicky obhajitelné.

„Liblice jsou pro mnoho lidí symbolem a toto rozhodnutí jsme nedělali snadno. Stožáry ale již neslouží svému účelu, nenašel se nikdo, kdo by je chtěl využívat nebo převzít, a jejich zachování by si vyžádalo stovky milionů korun. Jako vlastník musíme postupovat s péčí řádného hospodáře a nepodléhat sentimentu,“ prohlásil Mastník.

Kvůli chystané demolici je nutné po nezbytně nutnou dobu počítat s dočasným omezením pohybu osob v bezprostřední blízkosti vysílače. Bezpečnostní opatření se dotknou také plynulosti dopravy na přilehlých komunikacích v okolí Českého Brodu.

Historická kapitola těchto ikonických staveb, které po desetiletí dominovaly polabské krajině, se tak uzavírá. Zástupci vlastníků věří, že navzdory určitému sentimentu veřejnosti šlo o jediné správné řešení dlouhodobě neudržitelné situace.

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