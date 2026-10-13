OBRAZEM: Vysílače Liblice definitivně zhasly. Přípravy na odstřel finišují

České Radiokomunikace v úterý dopoledne definitivně zhasly osvětlení dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Tyto masivní konstrukce dosahující výšky 355 metrů jsou v současnosti vůbec nejvyššími stavbami na celém území České republiky.
Vypnutí světel představuje jeden z klíčových přípravných kroků před plánovaným odstraněním obou stožárů. Technici nyní budou muset osvětlení demontovat, aby při následném pádu konstrukcí nedošlo k rozbití skel a znečištění širšího okolí skleněnými střepy.
Samotná demolice obřích věží má proběhnout v řádu nejbližších dnů, přičemž přesný termín řízeného odstřelu by měl být znám během středy. Na místě již zasahuje odborná firma, která připravuje nezbytná bezpečnostní opatření pro nadcházející likvidaci stavby.
Rozhodnutí o odstranění vysílače padlo kvůli tomu, že zařízení již delší dobu nenašla žádné uplatnění. Ze strany provozovatelů vysílání o ně nebyl zájem a neobjevil se ani žádný kupec, který by byl ochoten investovat do nutné rekonstrukce a následného provozu.
Generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník na webu CRA připustil, že Liblice představují pro mnoho lidí významný symbol, avšak vedení muselo jednat s péčí řádného hospodáře. Zachování nepotřebných stožárů by si vyžádalo náklady ve výši stovek milionů korun, což již nebylo ekonomicky obhajitelné.
„Liblice jsou pro mnoho lidí symbolem a toto rozhodnutí jsme nedělali snadno. Stožáry ale již neslouží svému účelu, nenašel se nikdo, kdo by je chtěl využívat nebo převzít, a jejich zachování by si vyžádalo stovky milionů korun. Jako vlastník musíme postupovat s péčí řádného hospodáře a nepodléhat sentimentu,“ prohlásil Mastník.
Kvůli chystané demolici je nutné po nezbytně nutnou dobu počítat s dočasným omezením pohybu osob v bezprostřední blízkosti vysílače. Bezpečnostní opatření se dotknou také plynulosti dopravy na přilehlých komunikacích v okolí Českého Brodu.
Historická kapitola těchto ikonických staveb, které po desetiletí dominovaly polabské krajině, se tak uzavírá. Zástupci vlastníků věří, že navzdory určitému sentimentu veřejnosti šlo o jediné správné řešení dlouhodobě neudržitelné situace.
Aktuálně se děje
před 2 hodinami
Saúdská Arábie vynakládá na obranu desítky miliard dolarů. Proč nedokázala sestřelit rakety Hútíů?
před 3 hodinami
OBRAZEM: Vysílače Liblice definitivně zhasly. Přípravy na odstřel finišují
před 4 hodinami
Bývalý syrský generál zodpovědný za program chemických zbraní žije v Libanonu pod ochranou USA, zjistila BBC
před 6 hodinami
Okamura: Koalice se dohodla, že nelegální překročení státních hranic bude opět trestným činem
před 6 hodinami
Maďarský parlament pod vedením Magyara začal rušit kontroverzní Orbánovy zákony
před 8 hodinami
MI5: Spojené království čelí největším hrozbám od konce studené války, hlavním agresorem je Rusko
před 8 hodinami
EU má jasno: Trump mění vztah k Putinovi kvůli volbám, Evropa protiruské sankce naopak zpřísní
před 9 hodinami
Záznamy tísňových volání odhalily, proč Pikeová při neúspěšné popravě hodinu trpěla
před 10 hodinami
Už dva dny neútočíme, stejně jsme od Západu nedostali informace o ruských náletech, prohlásil Zelenskyj
před 11 hodinami
Papež Lev je hospitalizován v nemocnici. Kvůli nálezu podstoupí operaci plic
před 11 hodinami
Evropské vlády se začínají připravovat na možný kolaps oceánských proudů
před 12 hodinami
Na ruské straně zemřelo ve válce 11x víc vojáků než na Ukrajině, tvrdí Syrskyj
před 13 hodinami
Guardian: Stejnopohlavní pár zažaloval slovenské úřady, neuznají mu manželství z ciziny
před 14 hodinami
Trump projevil zájem o setkání s Kim Čong-unem. Ten druhý den představil raketu schopnou zasáhnout USA
před 14 hodinami
Zemřel americký herec RJ Mitte, proslavila ho role v Perníkovém tátovi
před 15 hodinami
Rusko od vyhlášení Trumpova "příměří" šestkrát zaútočilo na energetickou infrastrukturu. Bílý dům mlčí
před 16 hodinami
Víkendové počasí může nabídnout i sněžení, zmínili meteorologové
včera
Policie dopadla útočníka od Boleveckého rybníka. Bodl ženu a ujel na kole
včera
Veletoče kolem Ronalda. Vypadalo to na konec v reprezentaci, nakonec hodlá pokračovat
včera
Na Sněžce se poprvé udržel sníh, upozornili meteorologové
Dva centimetry sněhu ležely v pondělí ráno na Sněžce v Krkonoších. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) s tím, že jde o první den od konce minulé zimy, kdy na některé ze stanic ležela souvislá sněhová pokrývka.
Zdroj: Jan Hrabě