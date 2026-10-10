Kraje hlásí první sečtené obce. Nejrychleji se sčítá tam, kde je jediná kandidátka

Český statistický úřad začal krátce po uzavření volebních místností zveřejňovat první oficiální výsledky z jednotlivých regionů České republiky. Zatímco ve velkých městech teprve začíná složité a zdlouhavé zpracovávání dat, řada menších obcí hlásí kompletně sečteno a má o novém vedení radnice zcela jasno.
V Libereckém kraji znají jako vůbec první výsledky v Radčicích na Železnobrodsku, kde měli místní obyvatelé k dispozici jedinou kandidátní listinu uskupení Rozvoj pro Radčice se šesti uchazeči. Volební účast zde dosáhla 52,48 procenta, když k urnám dorazilo 74 voličů, kteří rozhodli o obsazení pětičlenného zastupitelstva.
Druhým místem v témže kraji s rychlými výsledky se staly Pertoltice pod Ralskem na Českolipsku. Volební účast se zde zastavila na 35,76 procenta, přičemž z celkového počtu 344 oprávněných voličů přišlo hlasovat 123 lidí. I v této obci byla voličům předložena pouze jediná kandidátka nezávislých osobností.
První spočítanou obcí v Ústeckém kraji se staly Staňkovice na Litoměřicku, které se řadí k nejmenším sídlům v regionu. Voliči zde hlasovali pro jedinou kandidátní listinu nazvanou Strana Klidu, v jejímž čele stál manažer Marek Justa. Účast v obci dosáhla 54,84 procenta, přičemž největší podporu získali právě vedoucí kandidáti.
V Moravskoslezském kraji ohlásily hotovo jako první Horní Tošanovice na Frýdecko-Místecku. Do tamního zastupitelstva se automaticky probojovalo všech devět kandidátů ze Sdružení nezávislých kandidátů Za Horní Tošanovice, jelikož se v obci nacházela pouze tato jediná kandidátka a volební účast se zastavila na 28,47 procenta.
První sečtené hlasy hlásí také Jihočeský kraj, konkrétně obec Záblatí na Jindřichohradecku. Volební účast zde dosáhla téměř 57 procent a místní obyvatelé bez komplikací odevzdali své hlasy v rámci jediné nabídnuté kandidátní listiny.
Rychlé uzavření sčítání v těchto menších sídlech je dáno především absencí složitého vyhodnocování preferencí mezi více soupeřícími stranami. Přítomnost jediné kandidátky výrazně zjednodušuje jak samotný volební akt, tak následnou administrativní kontrolu pro okrskové komise.
Zatímco v těchto drobných obcích již mají úředníci svou práci za sebou, v naprosté většině ostatních měst a obcí celé země teprve naplno probíhá náročné sčítání hlasů. Kompletní přehled o konečném rozložení politických sil v komunálních volbách tak přinesou až nadcházející večerní a noční hodiny.
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