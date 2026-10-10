Lidé dnes v minimálně jednom případě zvolí senátora

V senátních volbách, které se konají v celkem dvaceti sedmi obvodech současně s komunálními volbami, se dnes ve čtrnáct hodin uzavřou volební místnosti a naplno odstartuje sčítání odevzdaných hlasů.
Obyvatelé Česka v nich rozhodují o obměně třetiny horní komory parlamentu, přičemž v mnoha regionech je již nyní zřejmé, že o konečném vítězi rozhodne až druhé kolo naplánované na příští týden.
Jedinou výjimkou z pravidla dvoukolových soubojů je ovšem senátní obvod Rychnov nad Kněžnou. V tomto regionu se voliči setkávají s unikátní situací, protože na volebním lístku figurují pouze dva kandidáti. Díky tomu je již nyní jisté, že o novém senátorovi bude rozhodnuto ihned po sečtení hlasů z prvního kola a k opakovanému měření sil tam ve druhém kole nedojde.
Zcela odlišné poměry naopak panují v centrálním pražském obvodu číslo dvacet sedm, kam spadá Praha 1, část Prahy 7 a Troja. Tento volební obvod se stal magnetem pro zájemce o politickou kariéru a s celkovým počtem devíti uchazečů o senátorské křeslo drží prvenství jako místo s největší konkurencí v celé zemi.
Mezi nejvýraznější osobnosti, které usilují o přízeň voličů v srdci metropole, patří známý spisovatel Jiří Padevět, jenž do klání vstupuje s podporou hnutí STAN. Velkou pozornost veřejnosti i médií přitahuje také specifický politický souboj v rámci rodinných vazeb, jelikož se v tomto obvodu střetávají bratři Čižinští.
V naprosté většině ostatních obvodů, kde kandiduje větší množství osobností a v prvním kole lze jen těžko očekávat získání nadpoloviční většiny hlasů pro jednoho uchazeče, se tak voliči budou muset připravit na klasická dvoukolová klání. Jména postupujících do rozhodujícího souboje budou známa po dnešním sčítání a samotné druhé kolo se uskuteční přesně za týden, kdy se uzavře celkový obraz obměny senátních lavic.
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