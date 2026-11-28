Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo 3,3 kilometru dlouhý úsek dálnice D11 u státní hranice s Polskem, který navazuje na polskou rychlostní silnici S3. Celý úsek D11 z Trutnova k hranici s Polskem dlouhý 21,2 kilometru je jednou z největších dálničních zakázek v historii veřejných soutěží ŘSD. Hotový bude v roce 2028. ŘSD nyní staví 37,5 kilometru dálnice D11, dokončená bude celá v roce 2029.
"U Královce otevíráme první tři kilometry dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí. Polští kolegové zároveň otevírají již dokončenou navazující část rychlostní silnice S3. Řidiči tak mohou využít celkem šest kilometrů nového přeshraničního spojení. Při cestě z Polska na Trutnov sjedou u Královce na silnici I/16. Až dokončíme i zbývající část D11 k Trutnovu, uleví se obcím podél dnešní trasy a firmy na obou stranách hranice získají lepší spojení pro přepravu zboží," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
V příhraničním úseku je pět mostů na dálnici, jeden nad ní, také mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Královec, jejíž větve jsou 878 metrů dlouhé. MÚK napojuje dálnici D11 na okolní silniční síť, a to pomocí dvou okružních křižovatek. Vzniklo i půl kilometru protihlukových stěn.
"Ačkoli je nový úsek dálnice dlouhý jen 3,3 kilometru, jeho význam je velký. Plnohodnotně využijeme hotovou polskou S3 a budeme z ní sjíždět už na českém území za Královcem. Dosud museli řidiči jedoucí po polské S3 do Česka sjet na MÚK Lubawka a pokračovat po místních komunikacích přes Lubawku a český Královec. Teď přejedou přímo z S3 na D11 a vyhnou se tak centrům obou příhraničních obcí. Je to důležitý krok v rozvoji silniční infrastruktury mezi Českem a Polskem," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Na 21,2 kilometru dlouhé části D11 od Trutnova k hranicím budou dva půlkilometrové tunely, 28 mostů, tři MÚK a deset protihlukových stěn dlouhých dohromady 1 615 metrů. Jeden tunel dlouhý 550 metrů bude pod Poříčským hřbetem, druhý s názvem Opevnění bude měřit 492 metrů.
Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové se začala stavět v roce 1978 a v posledních letech začala výstavba i bývalé rychlostní silnice směrem k polským hranicím. Zatím je z plánovaných 154 hotových 116 kilometrů dálnice D11. Nyní dálnice končí na kraji města Jaroměř. Po celé dálnici D11 z Prahy až do Polska by se mělo jezdit v roce 2029.
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Dálnice D11 , Dálnice , Ministerstvo dopravy , Ivan Bednárik (ČD)
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