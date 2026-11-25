Budoucnost České televize je v poslední době velkým tématem, takže dobrým znamením v té souvislosti nejsou personální odchody. Po moderátorce Janě Peroutkové skončí ke konci roku ve veřejnoprávní televizi i důležitá osobnost ze zákulisí.
Konkrétně jde o ředitelku komunikace, charity a mediálního partnerství Janu Mrákotovou, informoval web novinky.cz. "Nejedná se o žádné náhlé a impulsivní rozhodnutí. Rozhodovala jsem se velmi pečlivě. Mé další profesní kroky povedou do zdravotnictví, tedy do oblasti, ve které jsem v minulosti působila," uvedla sama Mrákotová.
Ředitelkou úseku byla v rámci ČT od roku 2023. Od ledna 2027 nastoupí jako ředitelka komunikace a tisková mluvčí pražských nemocnic na Vinohradech a na Bulovce.
V listopadu již oznámila odchod novinářka Jana Peroutková. Dlouholetá moderátorka zpravodajství a publicistiky opustí ČT ke konci roku 2026 po necelých patnácti letech. Její rozhodnutí odejít je osobní a profesní volbou, která zrála několik měsíců. V televizi bude působit do 30. prosince.
"Po necelých patnácti letech odcházím z České televize. Rozhodnutí, které ve mně zrálo několik měsíců, jsem udělala sama a odcházím v dobrém. Když jsem ho v televizi oznamovala, netušila jsem, co všechno se v následujících dnech kolem budoucnosti veřejnoprávních médií semele. Na stávce 3. listopadu jsem tak už stála jako budoucí bývalá zaměstnankyně," řekla Peroutková.
"V České televizi jsem strávila většinu svého dospělého života. Formovala mě profesně i lidsky a velkou měrou se podepsala na tom, kým dnes jsem. Za to bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost pracovat. A divákům i kolegům děkuji za důvěru. Tu já v Českou televizi stále mám. Byť není dokonalá, věřím v její smysl a budu ji podporovat dál. Jen už ne zevnitř, ale zvenčí," dodala novinářka.
Peroutková bude do konce roku 2026 nadále moderovat Události a Nedělní debatu. Od ledna 2027 ji v Nedělní debatě vystřídá Tereza Kručinská. Moderování Událostí bude Česká televize specifikovat následně, aktuálně je možných několik variant řešení.
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Zdroj: Lucie Podzimková