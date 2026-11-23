Psychiatr Jan Cimický v pondělí nastoupil do vězení. Informovala o tom televize Nova. Podřídil se tak zářijovému definitivnímu rozsudku ve své kauze, kdy Městský soud v Praze zamítl jeho odvolání potvrdil rozhodnutí obvodního soudu, jenž lékaře na jaře uznal vinným ve všech bodech obžaloby a poslal ho na pět let za mříže.
Cimický podle informací televize Nova nastoupil do pražské věznice na Pankráci v pondělí, tedy o den dřív, než ze zákona musel. Psychiatrův obhájce Miroslav Kučerka nepotvrdil, že došlo k nástupu klienta za mříže.
"Co se týče nástupu pana doktora do výkonu trestu, tak musím odkázat na povinnost mlčenlivost. S klientem jsme se domluvili, že ohledně nástupu nebudeme nic sdělovat," sdělil advokát Kučerka webu iDnes.cz.
Cimického kauza vyvrcholila v září, kdy Městský soud v Praze zamítl odvolání a potvrdil dubnový rozsudek obvodního soudu, jenž obžalovaného na jaře uznal vinným ve všech bodech obžaloby a poslal ho na pět let za mříže. Potrestal ho také zákazem lékařské činnosti na dobu deseti let.
Cimický byl uznán vinným ve všech 39 bodech obžaloby. Šlo o čtyři případy znásilnění a 35 případů vydírání se sexuálním podtextem. K žalovaným činům mělo dojít v období mezi lety 1979 až 2019. Psychiatr například podle spisu sahal poškozeným na ňadra, strkal jim ruce do intimních partií a dával si jejich ruce na své přirození. Někdy měl před nimi i masturbovat. Oběťmi byly především mladistvé dívky či mladé ženy ve věku od 16 do 25 let.
Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.
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Zdroj: Libor Novák