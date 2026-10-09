Pavel kvůli volbám přiletěl z Afriky. Po odhlasování se vrací zpět na dovolenou

Prezident Petr Pavel v pátek odpoledne překvapivě přerušil soukromou dovolenou v Maroku a vrátil se do České republiky, aby se zúčastnil komunálních voleb. Hlava státu odevzdala svůj hlas v domovské obci Černouček na Litoměřicku kolem čtvrt na tři odpoledne, tedy jen krátce po otevření volebních místností. Pavel tak reagoval na silnou vlnu kritiky ze strany politiků i veřejnosti, která se snesla na jeho původní oznámení, že se hlasování kvůli zahraniční cestě nezúčastní.
Do volební místnosti dorazil prezident nečekaně přímo z letiště. Bezprostředně po splnění své občanské povinnosti podle Novinek sdělil, že se okamžitě vrací zpět do Severní Afriky, kde pokračuje jeho soukromý motorkářský výlet. Do svého oficiálního pracovního programu v České republice se hlava státu plánuje plnohodnotně zapojit v pondělí 19. října, kdy má v plánu přijetí nových zahraničních velvyslanců.
Původní zpráva Kanceláře prezidenta republiky o tom, že Petr Pavel před volbami odcestoval na dovolenou a k urnám nedorazí, vyvolala na české politické scéně značné rozrušení. Termín konání komunálních a senátních voleb přitom vyhlásil sám prezident. Hrad ještě v minulých dnech trval na tom, že platí oznámená neúčast, ačkoliv pod tlakem okolností zcela nevylučoval možnost, že by se plán cesty mohla změnit.
Předchozí rozhodnutí upřednostnit soukromou cestu před účastí ve volbách podrobili ostré kritice představitelé napříč politickým spektrem. Oponenti prezidentovi vyčítali především rozpor s jeho předchozími veřejnými postoji. V minulých letech totiž Petr Pavel občany opakovaně vyzýval k vysoké volební účasti a při komunálním hlasování v roce 2022 dokonce prohlásil, že volby do místních zastupitelstev považuje za vůbec nejdůležitější pro běžné občany.
Kancelář prezidenta republiky k zahraniční cestě uvedla, že hlava státu zůstává po celou dobu v nepřetržitém spojení s hradním aparátem pro případ řešení jakékoliv mimořádné situace. Vzhledem k soukromému charakteru cesty mimo území Evropské unie Hrad konkrétní místa prezidentova pobytu neupřesňoval, z dostupných informací však vyplynulo, že Pavel v Maroku mimo jiné navštívil bivak českého závodního týmu připravujícího se na Rallye Dakar.
Bleskovým návratem do Černoučka a odevzdáním volebního lístku se prezident snažil zmírnit reputační škody a uklidnit veřejnou diskusi. Ačkoliv se po hlasování ihned odebral zpět na letiště k návratu do Maroka, jeho osobní účast v první den voleb dodala začínajícímu hlasování značnou pozornost a uzavřela spor o jeho občanském příkladu.
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Zdroj: Libor Novák