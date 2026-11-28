Prezident Petr Pavel si nadále myslí, že by se Babišova vláda měla věnovat požadavkům lidí, kteří před dvěma týdny demonstrovali na pražské Letné. Podle jeho názoru se nabízejí například úpravy návrhů zákonů. Statisíce lidí na nedávném protestu především podpořily veřejnoprávní média.
Listopad přinesl jeden z největších protivládních protestů od sametové revoluce, přičemž spolek Milion chvilek pro demokracii na Letenské pláni formuloval několik požadavků vůči Babišově vládě. Podle prezidenta Pavla by je kabinet neměl brát na lehkou válku.
"Je přirozené, že žádná vláda nechce připustit, že bude měnit programové prohlášení na základě vyjádřeného protestu na demonstracích. Ale vzhledem k počtu lidí i k tomu, jak kultivovaně a srozumitelně byly artikulovány některé výhrady, tak by jim vláda alespoň interně měla věnovat pozornost. A podle toho i některá opatření nebo návrhy upravit," uvedla hlava státu pro web novinky.cz.
Pavel se domnívá, že některé návrhy z posledních dnů ovlivnila snaha vyjít demonstrantům vstříc. Prezident také zmínil, že debata ohledně veřejnoprávních médií se až příliš upnula na způsob financování. Podle jeho slov by se měla vést diskuze i o roli ČT a Českého rozhlasu ve společnosti, nezávislosti a transparentnosti těchto médií.
Pavel zároveň ocenil, že jednání s premiérem Babišem jsou opět věcná. "Můj přístup byl stále stejný. S vládou jsem chtěl komunikovat, takže nevidím žádnou zásadní změnu přístupu z mé strany. Ale přístup ze strany vlády, nebo alespoň premiéra a většiny ministrů, se změnil a jsem rád, že se můžeme bavit o věcech věcně, pragmaticky, i přesto, že máme odlišný postoj," dodal.
Hlava státu již dříve naznačila, že některé návrhy spolku Milion chvilek pro demokracii narazí na realitu. "Andrej Babiš nemá pravomoc odvolat předsedu Poslanecké sněmovny. Na druhou stranu tím lidé vyjadřují určitý postoj ke způsobu výkonu funkce předsedy Poslanecké sněmovny, případně ke způsobu řízení ministerstva obrany," podotkl Pavel.
"Myslím si, že je naprosto legitimní, aby se tím vláda zabývala, protože je to odrazem reputace celé vlády. Když mluvím s premiérem i s jednotlivými ministry, tak se je snažím přimět k tomu, aby těmto názorům věnovali pozornost, protože se odrážejí i na politických preferencích a na tom, jak bude celá vláda hodnocena," řekl prezident v úterý 17. listopadu.
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