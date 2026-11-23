Státní vyznamenání se v duchu tradice předávala v říjnu, ale dvě osobnosti se ocenění dočkaly až během uplynulého listopadového víkendu. Prezident Petr Pavel ocenil bulharského politologa Ivana Krasteva a amerického historika Timothyho Snydera.
Pražský hrad o tom informoval na sociální síti X. "Ivan Krastev a Timothy Snyder patří k osobnostem, které pomáhají světu lépe porozumět zkušenosti střední a východní Evropy a významu svobody a demokracie. Oběma jsem dnes udělil medaili Za zásluhy," napsal Pavel v neděli večer.
"První z nich patří k nejvýraznějším evropským politickým myslitelům, druhý svým historickým dílem a veřejným působením vytrvale varuje před autoritářstvím. Vážím si jejich práce i dlouhodobého přátelského vztahu k České republice," zmínil prezident.
Osobně si státní vyznamenání převzal jen jeden z dvojice oceněných. "Mrzí mě, že profesor Snyder nemohl kvůli nemoci osobně převzít medaili a zúčastnit se navazující debaty v rámci festivalu Havel ALIVE," dodal Pavel.
Státní vyznamenání, konkrétně Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy, se jinak v Česku předávají u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října. Současný prezident Petr Pavel je letos uděloval počtvrté.
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