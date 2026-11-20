Česko by se podle prezidenta Petra Pavla mělo připravit na to, že i na jeho území mohou dopadnout ruské rakety či drony. Evropa by měla zaujmout jednotnou pozici a odmítnout ruský diktát, konstatovala hlava státu. Páteční incident v sousedním Polsku odsoudil i předseda vlády.
Podle Pavla je otázkou času, kdy k podobnému incidentu jako v Polsku, kde na zem dopadly dvě ruské rakety a jeden dron, dojde i v Česku. Vyjádřil se tak na závěr návštěvy Olomouckého kraje, informoval web novinky.cz.
Prezident konstatoval, že páteční událost nelze brát jako izolovaný incident. "Za poslední dobu jich byly desítky. Pro každého soudného člověka je to důkazem toho, že Rusko neusiluje o rychlý mír na Ukrajině, o urovnání vztahů s Evropou, ale že si vytváří co nejlepší pozici pro uspořádání Evropy po konfliktu na Ukrajině tak, aby mohlo evropským zemím diktovat své podmínky," podotkl politik.
Pavel zmínil, že pro Moskvu je legitimním cílem v podstatě každá země. "Měli bychom usilovat o co nejsrozumitelnější jednotnou pozici Evropy a dát tím Rusku jasně najevo, že zbytku Evropy nemůže diktovat své podmínky, a že jedinou cestou k urovnání vztahů, která nakonec může být příznivá i pro Rusko, je respektování alespoň základních pravidel," dodala hlava státu.
K incidentu u severovýchodních sousedů se vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Narušení polského vzdušného prostoru označil za naprosto nepřijatelné a důrazně ho odsoudil. "Česká republika pevně stojí za našimi polskými přáteli a jsme připraveni v případě potřeby poskytnout pomoc a součinnost," napsal Babiš na sociální síti X.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Petr Pavel , Andrej Babiš , Polsko , Rusko , válka na Ukrajině
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Zdroj: Jan Hrabě