Prezident Petr Pavel prohlásil, že Severoatlantická aliance by měla být připravena sestřelovat ruské vzdušné zbraně, které narušují spojenecký vzdušný prostor, a vyzval k razantnější reakci na opakované průniky. Pavel tato slova pronesl při odpovědích na dotazy senátorů týkající se narušování vzdušného prostoru a teritoriálních vod zemí NATO, na což upozornila i ukrajinská média a agentura Ukrinform. „V případě potřeby musíme tyto prostředky prostě začít sestřelovat. Rusko by udělalo totéž,“ řekl.
Pavel argumentoval tím, že opakované narušování spojenecké suverenity vyžaduje reakci, které bude Moskva rozumět, a požadoval přístup nulové tolerance. Jako armádní generál ve výslužbě, který dříve vedl českou armádu a předsedal Vojenskému výboru NATO, se účastnil senátního jednání o národní obraně a podpoře spojeneckých sil působících v Česku. Uvedl také, že evropské země musí s Moskvou jednat z pozice sebevědomí a síly, protože Rusko podle něj respektuje státy, jež se mu dokážou postavit, přičemž jako příklad zmínil Finsko.
Jeho vyjádření navazuje na dva nedávné incidenty, při nichž se ruské zbraně dostaly na území Polska během útoků na Ukrajinu. V pátek se v jihovýchodním Polsku zřítily tři ruské řízené střely Ch-101 a polské úřady následně identifikovaly trosky střel na všech třech místech. Varšava požádala o mimořádné zasedání Severoatlantické rady, hlavního politického rozhodovacího orgánu NATO, které se konalo v pondělí a na němž polští představitelé podle stálého zastoupení Polska při NATO předložili poznatky ze svého vyšetřování a návrhy na posílení východní obrany aliance.
Další ruský dron vletěl do polského vzdušného prostoru v pondělí pozdě večer během dalšího ruského útoku na Ukrajinu. Polské vojenské orgány schválily jeho zničení, ale nakonec od střelby upustily s odkazem na riziko pro civilisty poté, co dron změnil směr, a stroj se posléze vrátil do ukrajinského vzdušného prostoru. Tento případ následoval po potížích se zásahem předpokládané ruské střely při pátečním narušení, kdy švédský pilot stíhačky Gripen působící pod velením NATO dostal povolení ke střelbě, ale kvůli nepříznivému počasí nemohl provést potřebnou identifikaci.
Nejnovější průniky navazují na rozsáhlejší narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony v září 2025. Polsko tehdy oznámilo, že v noci z 9. na 10. září během ruského útoku na Ukrajinu proniklo na jeho území devatenáct dronů a polské i spojenecké letouny sestřelily ty, které byly vyhodnoceny jako hrozba, přičemž Varšava požádala také o konzultace podle článku 4 zakládací smlouvy NATO. Po listopadových incidentech vyslalo NATO do Polska letoun včasné výstrahy a řízení a velitel aliančních sil podle polského zastoupení rovněž posuzuje, zda jsou zapotřebí další prostředky.
Polsko samostatně naléhalo na NATO, aby zachytávalo střely nad územím Ukrajiny, pokud směřují ke spojeneckému území. Agentura Bloomberg ve středu uvedla, že Varšava tento návrh přednesla během pondělního jednání v Bruselu, přičemž někteří spojenci byli nakloněni, ale žádné rozhodnutí nepadlo. Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk následně uvedl, že NATO tento přístup nepodpořilo, a na středečním brífinku sdělil, že dřívější diskuse skončily bez schválení a operace nad Ukrajinou by vyžadovaly rozhodnutí celé aliance.
Varšava zároveň usiluje o změny uvnitř vlastních hranic. Tomczyk řekl, že Polsko chce zřídit zónu s omezeným letovým provozem na svém území poblíž východní hranice, aby pomohlo vojenským letounům identifikovat potenciální hrozby a zasahovat proti nim, a dodal, že vláda si přeje, aby předpis vstoupil v platnost koncem prosince 2026 nebo začátkem ledna 2027.
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Zdroj: Libor Novák