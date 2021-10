Babiš si poslal 400 milionů přes offshorové firmy. Odborníci mluví o praní peněz

Zjištění, které dnes zveřejnil web Investigace.cz, je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Babiš odmítl, že by v tomto případě udělal cokoli nezákonného. Pokládá to za pokus o očernění a ovlivnění voleb, napsal v reakci ČTK.

Podle Investigace.cz hrozí Babišovi vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku.

Web uvedl, že Babiš si v červenci roku 2009 pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. "O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží," napsala Investigace.cz.

„Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ sdělil webu bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba. „To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: loan back,“ dodal.

Z analyzovaných dokumentů podle webu nevyplývá, co bylo zdrojem zmíněných peněz. „V každém případě však premiér Andrej Babiš vynaložil značné úsilí, aby skryl, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur. Kromě toho, že využil schéma offshorových společností, které mu zajistily anonymitu, se ke svým firmám nepřiznal ani v Česku,“ upozornili novináři s tím, že Babiš žádnou z firem neuvedl v žádném majetkovém přiznání.

Ve Francii Babišovi podle webu hrozí na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.

„Případ ale může začít řešit i česká policie, pokud by shledala důvodné podezření z praní peněz. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná až v roce 2019, případ není promlčený,“ dodala Investigace.cz.

Babiš kauzu pokládá za pokus o ovlivnění voleb a očernění

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odmítá, že by v případu tzv. Pandora Papers, tedy informací o převodu 400 milionů korun přes jeho offshorové firmy, udělal něco nezákonného. Pokládá to za pokus o očernění svojí osoby a o ovlivnění voleb. Babiš to sdělil v reakci na dotaz ČTK.

Web Investigace.cz dnes uvedl, že Babiš si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud. Podle odborníků nese operace znaky praní peněz, uvedl web.

"V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit a ovlivnit tak české parlamentní volby," uvedl Babiš. Na dotaz ČTK ale neuvedl, koho přesně má na mysli. Poukázal mimo jiné na to, že jde o případ starý 12 let. "Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo," dodal.