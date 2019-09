Co bude s Babišem? Zeman chystá zásadní prohlášení k Čapímu hnízdu

Jak vás již server EuroZprávy.cz informoval, dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil právní názor na kauzu Čapí hnízdo, v níž čelí návrhu na podání obžaloby premiér Andrej Babiš (ANO) i další členové jeho rodiny.

Přesto to neznamená, že by měl šéf vlády úplně vyhráno. Do kauzy ještě může promluvit Vrchní státní zastupitelství v Praze, poslední slovo má pak Nejvyšší státní zastupitelství. A právě šéf Nejvyššího státního zastupitelství Pavel Zeman na dnešek chystá zásadní prohlášení.

Zeman až dosud k postupu Městského státního zastupitelství v Praze mlčel. Podle mluvčího zastupitelství se k věci vyjádří dnes. „Pan nejvyšší státní zástupce s dovolením prozatím vaše dotazy ponechá bez komentáře. K celé situaci se hodlá vyjádřit na tiskovém brífinku, který plánujeme na dnešních 14:00,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petr Malý.

Zeman má možnost do celé kauzy výrazně zasáhnout. Na řadu by se dostal v případě, kdy by zastavení trestního stíhání premiéra podepsal i šéf městského státního zastupitelství Martin Erazím. Nejvyšší státní zástupce totiž může přezkoumat pravomocné rozhodnutí v rámci svého kasačního oprávnění. Pavel Zeman by měl tři měsíce na to, aby ho prověřil. Pokud najde zákonné důvody, může rozhodnutí zrušit