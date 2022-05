Česko potřebuje garance pro případ embarga na ruskou ropu, řekl Fiala

"V případě České republiky je velice důležité, pokud máme vyhlásit embargo na ruskou ropu, abychom měli garanci, že v Česku budou mít naši občané a naše firmy dostatek benzinu a nafty, a to lze zajistit například tím, že se rozšíří kapacita ropovodu z jihu, tedy ropovodu TAL," řekl Fiala.

Transalpinský ropovod (TAL) vedoucí do Německa a Rakouska z italského Terstu, kam tankery přivážejí ropu z celého světa, je pro Česko klíčovou ropnou tepnou. Na TAL je Česko napojeno přes produktovod IKL. Tento ropovod vede z bavorského Vohburgu an der Donau do Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou. Díky IKL se Česko před 26 lety zbavilo plné závislosti na ruské ropě.

Fiala zdůraznil, že Česko je kvůli své poloze uprostřed Evropy na konci tras produktovodů, proto je nezbytné zajistit, aby v případě zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska měla země dostatek surovin. Uvedl, že v podobné situaci jsou také Slovensko, Maďarsko a částečně Rakousko.

Česko proto podle Fialy potřebuje pomoc a spolupráci dalších evropských zemí při nahrazování ruských surovin. "Mimo jiné i proto, že my jsme na konci všech těch potrubí a vedení, které Evropou vedou," dodal.