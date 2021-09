Druhý průzkum favorizuje hnutí ANO. Koalice Spolu těsně v závěsu

Uvádí to průzkum agentury Data Collect pro Českou televizi (ČT) z přelomu srpna a září. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a těsně také komunisté. Naopak nynější druhá vládní strana, ČSSD, by žádné poslanecké mandáty nezískala. Volby do Sněmovny se uskuteční 8. a 9. října.

Pozice ANO ve volebních průzkumech se v poslední době zlepšuje. V předchozím průzkumu Data Collect z června mělo hnutí podíl hlasů o 4,5 procentního bodu nižší. Polepšila si také koalice Spolu, a to o 2,5 procentního bodu. Naopak koalice Pirátů a Starostů si oproti červnovému průzkumu o 4,5 procentního bodu pohoršila.

S velkým odstupem na první tři příčky skončilo v průzkumu na čtvrtém místě hnutí SPD s devíti procenty hlasů. Ve srovnání s předchozím průzkumem si mírně pohoršilo. Komunisté získali stejně jako v červnu 5,5 procenta a udrželi by se ve Sněmovně. Naproti tomu ČSSD oslabila o jeden procentní bod na čtyři procenta hlasů, a tak by se už do Sněmovny nedostala.

Těsně pod pětiprocentní hranicí hlasů, potřebnou pro zisk poslaneckých mandátů, zůstalo i hnutí Přísaha se 4,5 procenta. Za branami Sněmovny by skončilo nyní rovněž uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci, které mělo v průzkumu 3,5 procenta hlasů. Statistická chyba může činit 1,0 až 3,1 procentního bodu, v závislosti na velikosti podílu dané strany.

K volbám chce podle průzkumu Data Collect určitě přijít 60 procent dotázaných a dalších 17 procent uvedlo, že se k účasti přiklání. Jednoznačně odmítá přijít k volbám 14 procent lidí a spíše ne uvedlo osm procent lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 přišlo k urnám zhruba 61 procent voličů. Průzkum agentura prováděla od 30. srpna do 8. září. Zúčastnilo se ho 1200 lidí.

Dnes byl také zveřejněn volební model agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News, podle něhož by také vyhrálo ANO, ale s výraznějším náskokem na ostatní koalice a strany. ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé Spolu 20 procent a třetí Piráti se Starosty 18 procent. Také podle tohoto průzkumu by se do Sněmovny dostali ještě SPD a komunisté, zatímco ČSSD by už na poslanecké mandáty nedosáhla.

I v průzkumech jiných agentur se ANO v poslední době drží před Spolu a koalici Pirátů se STAN. Podle srpnového modelu agentury Median by volby vyhrálo ANO s 27 procenty. Druhá koalice Spolu by měla 21 procent hlasů a uskupení Pirátů a STAN 20,2 procenta. V průzkumu agentury Kantar CZ získalo v srpnu ANO 27,5 procenta, zatímco Spolu a koalice Pirátů a STAN shodně 21 procent hlasů. ČSSD v obou zmíněných průzkumech skončila pod pětiprocentní hranicí.