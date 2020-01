Evidence skutečných majitelů firem? Zákon nahrává Babišovi, tvrdí Transparency International

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů firem se až po připomínkovém řízení objevilo ustanovení, které by mohlo pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu, zda je ve střetu zájmů. V tiskové zprávě na to dnes upozornila organizace Transparency International (TI). Podle návrhu by Babiš byl považován za vlastníka fondů, do kterých vložil firmu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka Agrofertu.