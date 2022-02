Fiala má zamítnutí novely pandemického zákona za zpětnou vazbu

Také podle vicepremiéra, ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana Česko potřebuje normu, která pomůže lépe zvládat pandemii a další krizové situace. Věří, že se ve Sněmovně najde většina k přijetí novely.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) považuje zamítnutí novely za prohru vládní koalice, norma je podle něj paskvil. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se plně se potvrdilo tvrzení jeho hnutí, že je pandemický zákon zmetek a je potřeba ho zrušit.

Senát zamítl spornou novelu, která zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senátoři poukazovali na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Vládní předlohu, která by rovněž uzákonila nařizování karantény nebo izolace krátkou textovou zprávou, znovu posoudí Sněmovna. Poslanci by o ní mohli hlasovat příští týden.

V Senátu mají většinu strany vládní koalice, jejich zákonodárci ale hlasovali na rozdíl od Sněmovny nejednotně. Výbory se už ve středu na stanovisku k předloze neshodly. Zatímco zdravotnický výbor ji podpořil, ústavně-právní doporučil zamítnutí.

"Je to pro nás zpětná vazba. Nadále jsme přesvědčeni, že čeští občané lepší právní rámec pro zvládání pandemie potřebují. V následujících dnech budeme v koalici řešit další postup," sdělil ve vyjádření pro ČTK Fiala.

Rakušan považuje pandemický zákon za potřebný. "Je mi líto, že se nám o tomtéž nepodařilo přesvědčit také Senát. To, že zákon neschválil, mě mrzí, ale respektuji to: i to patří ke skutečné demokracii, kde vláda není 'automatem na moc'," uvedl. Normu ale podle něj Česko potřebuje. Věří, že Sněmovna ji nakonec přijme.

"Je to velká prohra vládní koalice, vlastní gól," napsal ČTK Babiš. Podle něj koalice ve Sněmovně opozici přetlačila na sílu, své senátory už ale přesvědčit nedokázala. "Ten zákon je paskvil. Jsem zvědavý, jestli teď bude chtít vláda bojovat dál, nebo to prostě vzdá a otevřeně přizná, že je to další věc, kterou nezvládla," doplnil.

Podle Okamury se plně potvrdilo tvrzení SPD, že je pandemický zákon zmetek a je potřeba ho zrušit. "Navíc hlasování vládních senátorů ukazuje, že je koalice v rozkolu, a premiér Fiala nemá podporu ani u svých senátorů," poznamenal. Předchozí sněmovní schvalování se kvůli obstrukcím poslanců SPD protáhlo i s přestávkami na zhruba 35 hodin.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes uvedl, že zhruba do poloviny března potřebuje zákonný rámec pro protikoronavirová opatření v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, jinak by musel požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Přislíbil, že ohledně vydávání restrikcí bude zdrženlivý.

Výtky Senátu nezbývá podle šéfky TOP 09 a Sněmovny Markéty Pekarové Adamové než respektovat. Domnívá se však, že je důležité nepodléhat tlakům a udělat vše pro to, aby existovaly adekvátní nástroje ke zvládání epidemie. "Pandemicky zákon jako právní rámec potřebujeme pro současná opatření a také pro nutná opatření, kdyby se situace v budoucnu zhoršila," sdělila ČTK.