Hamáček rezignuje na funkci předsedy ČSSD

Voliči dali podle Hamáčka najevo, že si přejí pravicovou vládu a levice ve Sněmovně zastoupena nebude. "Mrzí mě to, nicméně je to rozhodnutí našich občanů," řekl. Dodrží slib, že v čele ČSSD skončí, pokud se do Sněmovny nedostane. "Na 25. října svoláme předsednictvo, já složím účet a skončím jako předseda ČSSD," řekl.

Hamáček poděkoval všem, kdo pro sociální demokraty hlasovali. Při sečtení 99 procent hlasů je ČSSD se ziskem 4,68 procenta pod hranicí vstupu do Sněmovny. Poprvé za dobu samostatné ČR se tak ČSSD nedostane do Sněmovny. "Bohužel to o pár desetin uteklo," uvedl. Je tak logické splnit slib a skončit, dodal.

ČSSD se podle něj bude připravovat na komunální volby v příštím roce. "Moji následovníci se pokusí získat zpět důvěru," řekl. Poděkoval i týmu v čele ČSSD, nyní je ale podle něj třeba dát prostor někomu jinému. "Přeji si, aby sociální demokracie chytla druhý dech a za čtyři roky se do Sněmovny vrátila," uvedl.

Hamáček je předsedou ČSSD od února 2018, ve funkci byl byl potvrzen v březnu 2019 a dubnu 2021. Strana pod jeho vedením nezvrátila sestup preferencí a ve volbách ztrácela. V komunálních volbách v roce 2018 přišla téměř o polovinu mandátů, o rok později ztratila zastoupení v Evropském parlamentu. Loni neobhájila ani jeden z deseti mandátů v Senátu a přišla také o nejvíce postů v zastupitelstvech krajů.