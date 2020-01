Kdo bude novým šéfem Senátu? Zesnulého Kuberu zatím zastoupí Růžička

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu bude v čele horní komory nyní zastupovat její první místopředseda Jiří Růžička (za STAN). Postup při volbě Kuberova nástupce ve vedení Senátu by měl projednat v úterý před polednem organizační výbor horní komory. Uskutečnit by se mohla už na schůzi v příštím týdnu. Růžička chce ale navrhnout k volbě předsedy horní komory mimořádnou schůzi Senátu, která by se konala v první polovině února.